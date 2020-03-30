Уточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске

Антисептик для рук вошел в перечень

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой

коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территории

Российской Федерации.

3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю

товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,

логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,



Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/30/530618-perechen-tovarov-pervoj-neobxodimosti-rasshirilo-pravitelstvo-imi-mozhno-torgovat-v-pandemiyu-covid-19-v-rossii

курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числес обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправереализовывать товары, не включенные в перечень.5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкойзаказов.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь

непродовольственных товаров первой необходимости



1. Санитарно-гигиеническая маска2. Антисептик для рук3. Салфетки влажные4. Салфетки сухие5. Мыло туалетное6. Мыло хозяйственное7. Паста зубная8. Щетка зубная9. Бумага туалетная10. Гигиенические прокладки11. Стиральный порошок12. Подгузники детские13. Спички, коробок14. Свечи15. Пеленка для новорожденного16. Шампунь детский17. Крем от опрелостей детский18. Бутылочка для кормления19. Соска-пустышка20. Бензин автомобильный21. Дизельное топливо22. Сжиженный природный газ23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.