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Уточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске

21:23 30.03.2020 Фото: pexeles.com
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В перечень непродовольственных товаров первой необходимости вошло 23 пункта. Из ранее опубликованного убрано несколько позиций.

Уточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске
Антисептик для рук вошел в перечень

В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территории
Российской Федерации.
3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю
товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации,
логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки,

курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе
с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие 2 компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень.
5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой
заказов.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/30/530618-perechen-tovarov-pervoj-neobxodimosti-rasshirilo-pravitelstvo-imi-mozhno-torgovat-v-pandemiyu-covid-19-v-rossii

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

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