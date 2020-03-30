Кто сеет панику по COVID-19? СК устанавливает автора видеоролика о мнимых ограничениях в Москве

В рамках процессуальной проверки следствие устанавливают лицо, записавшее и распространившее ложную информацию среди населения.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия

Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации, связанной с вирусом COVID-19, сообщили сегодня, 30 марта, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по городу Москве проводится доследственная проверка по факту распространения недостоверной информации, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

По предварительным данным, 26 марта 2020 года на одном из видеохостингов пользователем был размещен видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения. По мнению следствия, действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы. Недостоверная информация была оперативно опровергнута компетентными государственными органами.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия. В рамках процессуальной проверки следствие устанавливают лицо, записавшее и распространившее ложную информацию среди населения.