5 млрд рублей на зарплату не выше МРОТ даст пострадавшему от коронавируса бизнесу под 0% Сбербанк

В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитованием занимается банк, реализующий зарплатный проект для предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме.

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Первый кредит по программе уже выдан, сообщил банк. В пресс-релизе отмечается, что по условиям программы срок ведения деятельности компаний должен быть не менее 1 года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года. «Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования)», — уточняется в сообщении.

Ставка по кредиту для компаний составляет 0% годовых. В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитованием занимается банк, реализующий зарплатный проект для предприятия.

«В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется», — говорится в пресс-релизе.

Помощь ЦБ компаниям, пострадавшим от коронавируса

ЦБ РФ ранее сообщил, что предоставит банкам кредиты под 4% на 1 год для кредитования компаний для выплаты зарплат сотрудникам. Эти кредиты являются частью программы поддержки МСП, пострадавших от коронавируса COVID-19.

«Общий объем программы составит 130 млрд рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей», — отметил зампред правления Анатолий Попов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В то же время ЦБ ранее сообщал, что на кредитование на выплату зарплат МСП может быть направлено 150 млрд рублей из общего лимита программы поддержки малых и средний предприятий в 500 млрд рублей.

Впервые о подготовке программы госсубсидирования кредитов бизнесу на выдачу зарплаты сообщил 26 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он тогда отмечал, что соответствующие обсуждения велись со Сбербанком и ВТБ, передает «Интерфакс».