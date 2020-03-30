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Вирусолог убедил Трампа продлить карантин до конца апреля в США. Иначе умрут 200 тыс. американцев

21:45 30.03.2020 Фото: Википедии
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Профессор Энтони Фаучи заявил в беседе с американским президентом: «Карантин сохранит сотни тысяч жизней». Ранее Трамп планировал вызвать на работу американцев, сидящих на самоизоляции, с середины будущей недели.

Вирусолог убедил Трампа продлить карантин до конца апреля в США. Иначе умрут 200 тыс. американцев
Трамп передумал

Самоизоляция в США продлится минимум до конца апреля. Решение было принято американским президентом, который еще накануне призывал соотечественников начать работать с середины будущей недели, передает Euronews.

Трамп изменил свою точку зрения на происходящее после беседы с Энтони Фаучи, который считается едва ли не самым квалифицированным вирусологом в мире. Трамп прислушался к словам человека, который был одно время самым цитируемым ученым в том, что касалось эпидемии ВИЧ-инфекции.

Вот что заявил президент США: «Постепенно в норму ситуация начнет возвращаться, начиная с первого июня. За это время произойдет много потрясающего. Я хотел бы еще раз уверить всех и каждого, что в нашей стране у нас лучшие медики и лучшие ученые».

В США на утро понедельника были зарегистрированы свыше 142 тысяч зараженных коронавирусом, за сутки скончались более 130 человек, всего заболевание COVID-19 стало летальным для почти двух с половиной тысяч американцев.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке, там армия разворачивает полевые госпитали, опасаясь нехватки мест в реанимационных палатах обычных стационаров.

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От редакции

Трамп одумался?

Аноним, 30 марта 2020 22:24
Оказывается Трамп- типичный популист и пустослов!
Сначала говорит одно, потом делает другое, и в планах имеет третье.
Не люблю таких людей.

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