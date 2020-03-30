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Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года

21:51 30.03.2020 Фото: Википедии
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Рубль на фоне дешевеющей нефти слабеет по отношению к доллару и евро.

Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года
Цена нефти Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% — до $22,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:35 мск.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года, передает ТАСС.

Котировки нефти этого сорта продолжили снижаться и к 10:39 мск уже торгуются на уровне $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость нефти WTI упала на 6,1% — до $20,2 за баррель.

На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находится на уровне 80,1 рубля (+1,6%), а евро — на 88,7 рубля (+1,1%).

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От редакции

Нефть тянет за собой кризис?

Аноним, 30 марта 2020 23:06
Перед нами крах модели "энергетической сверхдержавы". Суть модели - "мы продаем нефть и газ, а все остальное купим". Под эту модель власть уничтожила всю российскую промышленность как единый хозяйственный комплекс. Те ошметки, которые еще теплятся, не в состоянии производить продукцию полного цикла, что прекрасно демонстрируют все без исключения проваливающиеся грандиозные планы. Промышленность еще способна локально отрабатывать прежние технологические схемы, но любая попытка создать что-то принципиально новое лопается с неприличным звуком.
Ничего другого от невежественных правителей страны ожидать и не приходилось, но раньше реальную картину забивали трескучей пропагандой, а дорогая нефть создавала иллюзию успешности проводимой политики. Кризис привел к тому, что прикрывать проблемы бесконечным враньем уже не получается - слишком разительным становится отличие картинки в телевизоре от того, что видно на самом деле.
А пока нам нужно будет жить при 15 долларах за бочку российской нефти. И скорее всего, цена будет еще ниже - мы в самом начале кризиса. Против нас еще не введено эмбарго, вероятность которого становится всё более высокой. Путинские не сумели создать нормальную экономику при 100 долларах за баррель, значит, пусть придут те, кто сумеет сделать это при десяти. Секрет, кстати, вполне известен - перекрыть правящей знати возможность воровать и создать систему контроля за принятыми ею решениями. (с)
Аноним, 31 марта 2020 00:24
Нашей страной должен заняться грамотный менеджер, желательно без большого количества корешей

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