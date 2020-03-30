Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года

Рубль на фоне дешевеющей нефти слабеет по отношению к доллару и евро.

Цена нефти Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% — до $22,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:35 мск.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года, передает ТАСС.

Котировки нефти этого сорта продолжили снижаться и к 10:39 мск уже торгуются на уровне $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость нефти WTI упала на 6,1% — до $20,2 за баррель.

На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находится на уровне 80,1 рубля (+1,6%), а евро — на 88,7 рубля (+1,1%).