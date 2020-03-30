Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% — до $22,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:35 мск.
В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года, передает ТАСС.
Котировки нефти этого сорта продолжили снижаться и к 10:39 мск уже торгуются на уровне $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость нефти WTI упала на 6,1% — до $20,2 за баррель.
На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находится на уровне 80,1 рубля (+1,6%), а евро — на 88,7 рубля (+1,1%).
Ничего другого от невежественных правителей страны ожидать и не приходилось, но раньше реальную картину забивали трескучей пропагандой, а дорогая нефть создавала иллюзию успешности проводимой политики. Кризис привел к тому, что прикрывать проблемы бесконечным враньем уже не получается - слишком разительным становится отличие картинки в телевизоре от того, что видно на самом деле.
А пока нам нужно будет жить при 15 долларах за бочку российской нефти. И скорее всего, цена будет еще ниже - мы в самом начале кризиса. Против нас еще не введено эмбарго, вероятность которого становится всё более высокой. Путинские не сумели создать нормальную экономику при 100 долларах за баррель, значит, пусть придут те, кто сумеет сделать это при десяти. Секрет, кстати, вполне известен - перекрыть правящей знати возможность воровать и создать систему контроля за принятыми ею решениями. (с)