Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин

Владимир Путин пообщался с полпредами в режиме видеоконференции

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с полномочными представителями Президента в федеральных округах. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах. Об этом 30 марта сообщает сайт Кремля.

-Вчера, как вы знаете, опубликован перечень поручений по тем мерам, о которых говорил 25 марта в обращении к гражданам России. Часть из них напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей. Прошу вас как полномочных представителей Президента в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах. Это в полной мере касается и выполнения решений координационного совета при Правительстве и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции, — обратился Путин к полпредам.

Он призвал объективно информировать население о ситуации с коронавирусом — «это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы». По словам президента, важно обеспечить пенсионерам поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей.

«По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары.

Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалёком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода. Поэтому прошу жёстко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», — заявил Путин.