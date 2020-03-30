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Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин

22:12 30.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент поручил полпредам полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами и «жёстко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен».

Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин
Владимир Путин пообщался с полпредами в режиме видеоконференции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин

Запас продуктов на карантин создан в России, заявил ПутинКто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеванийЕщё 260 новостей

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с полномочными представителями Президента в федеральных округах. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах. Об этом 30 марта сообщает сайт Кремля.

-Вчера, как вы знаете, опубликован перечень поручений по тем мерам, о которых говорил 25 марта в обращении к гражданам России. Часть из них напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей. Прошу вас как полномочных представителей Президента в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах. Это в полной мере касается и выполнения решений координационного совета при Правительстве и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции, — обратился Путин к полпредам.

Он призвал объективно информировать население о ситуации с коронавирусом — «это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы». По словам президента, важно обеспечить пенсионерам поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей.

«По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары.

Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалёком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна – это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода. Поэтому прошу жёстко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», — заявил Путин.

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От редакции

Вы запаслись продуктами?

Аноним, 30 марта 2020 23:52
Хватайте все пока есть, потом все будем ходить за продуктами к грузовикам и стоять в очереди. Одна очередь к тухлой колбасе, другая очередь к женским колготкам. Все это было и будет повторятся такой кризис, цены рухнули на нефть, предприятия закрывают, удаленка ... А акароны тоже будут делать на удаленке ? ожет сразу пусть у себя в Таджикестане и крутят эти макарон. А рис ? А рис у нас из Китая. А трактора чем заправляять когда цены рухнули. Ну вы пониаете, если бензин подешевел, то у нас подорожает.
Аноним, 31 марта 2020 00:21
Призывает из бункера в режиме видеоконференции.

Лучше бы ЧС объявил если ситуация того требует. Так нет же. Трусит. "Рекомендуем воздержаться". А потом опять будет рассказывать что не при чём и ни в чём не виноват.

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