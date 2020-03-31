Требуется журналист

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма «Журналист».

В еженедельник «Курьер.Среда.Бердск» и портал www.kurer-sreda.ru требуется журналист. Обязанности: — написание текстов, — посещение мероприятий и проведение интервью, — фотосъемка, — поиск тем. Условия: — график 5/2 с 9 до 18 часов, — офис в центре города, — оборудованное рабочее место, — ЗП оклад + гонорар, — обучение, — корпоративное обучение. Требования: Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа. С опытом и без! Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 Телефон 8 (383-41)3-00-10 Почта bkurer@mai.ru для резюме

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