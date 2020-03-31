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Требуется журналист

12:20 31.03.2020
2

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма «Журналист».

Требуется журналист

В еженедельник «Курьер.Среда.Бердск» и портал www.kurer-sreda.ru требуется журналист.

Обязанности:

— написание текстов,

— посещение мероприятий и проведение интервью,

— фотосъемка,

— поиск тем.

Условия:

— график 5/2 с 9 до 18 часов,

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— ЗП оклад + гонорар,

— обучение,

— корпоративное обучение.

Требования:

Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.

С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме

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