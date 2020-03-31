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Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет

21:18 31.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В ведомстве объяснили, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.

Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет
С 1 июня семьи получат пособие от Путина в Бердске
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 лет

Куда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 летМатеринский капитал: Какие семьи с детьми до 4 лет получат пособие в 5000 рублей от Путина в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 119 новостей

С 1 июня в России начнутся выплаты пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта. Для назначения господдержки родителям необходимо подать заявление. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, как можно подать заявление, чтобы получить 6 018 рублей от Путина.
Выплату будут получать семьи с низкими доходами – меньше величины прожиточного минимума. Об этом сообщает минтруд страны. Напомним, учитываться будет величина прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. То есть — за 2019 год. В этот период среднедушевая величина прожиточного минимума равна 11 700 рублей.

Для получения нового пособия семье будет достаточно только подать заявление в электронном виде, весь остальной пакет документов, включая сведения о доходе семьи, будут получены путем межведомственного взаимодействия.

Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

В ведомстве объяснили, что форма заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений.
После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка. Для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан. Органы опеки – информировать о лишении и ограничении родительских прав. Минтруд и Минкомсвязь обеспечат технические решения для электронного обмена запросами и документами между ведомствами.

— Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья, – прокомментировал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Назначение пособий начнется с 1 июня, а не с 1 июля как было заявлено ранее. Выплата устанавливается сразу на год. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства за первые 5 месяцев 2020 года, если к 1 января 2020 года ребенку уже исполнилось 3 года. Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. А в новосибирской области эта величина составляет 6 018 рублей.

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От редакции

Как подадите заявление?

Татьяна, 27 марта 2020 14:50
Моему ребёнку сейчас пять лет я могу получать новое пособие с 3 до 7 лет я мать одиночка и доход мой только один это ежемес.детское пособие 615 рублей
Вася, 27 марта 2020 16:55
Как же вы живёте?
Маша, 27 марта 2020 20:03
Для того, что бы получить статус малоимущей семьи, а я так понимаю он необходим для этих пособий, нужно быть работающим официально, так как ребенеу уже есть 3 года. В ином случае этот статус ни кто не подтвердит и не оформит, соответственно и выплат не будет. Я как то так это поняла.
Евгения, 30 марта 2020 10:48
Обязательно должна быть работа с официальным доходом. Иначе не насчитывается. Считается, если вы не работаете, то не являетесь малоимущим и нуждающимся
Алена, 30 марта 2020 21:10
Работать иди.
Светлана, 27 марта 2020 20:11
Подскажите где оформлять эту выплату?
Оксана, 27 марта 2020 21:23
Кагда уже будут выплаты детские пособия
Аноним, 27 марта 2020 21:43
Я так поняла, что это только для тех кому только исполнилось 3 или исполнится. В нашей семье семеро последним детям 5 и 6. Работает один муж официально. Кто что знает?
Марго, 27 марта 2020 23:05
Там же всё русским языком всё написано. Что не понятного то..
Аноним, 29 марта 2020 04:04
Русским языком написано). У нас сначала все завуалируют, красиво приподнесут. Люди ждут, радуются, а потом окажется очередной лохотрон...
Тони, 30 марта 2020 18:47
На них будете получать которым 5 и 6
Надежда, 30 марта 2020 19:47
Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет, то есть вам выплачиваться будет на двоих ваших детей, пока им не исполнится 7 лет. Если один муж работает, то его з/п делите на всех членов семьи, вы муж и дети, и если на одного человека доход меньше прожиточного минимума, то будет это пособие.
Аноним, 29 марта 2020 03:17
Электронно
Аноним, 29 марта 2020 04:30
НВР:
Обманули со всеми выплатами. Ребенок 11.2017 г.р. Ничего уже не ждем, только очередного обмана. Выживем, лишь бы налогами, ценами и др.поборами наше правительство не душило, а то как что с нас взять и за что ответить, так в нашем государстве все по справедливости - все равны, а поддержку своим гражданам в трудное время оказать, так про "справедливость" сразу забывают.
Элли, 29 марта 2020 19:19
У нас тоже ребенок 11.2017,всего на месяц раньше родились и ничего не получили,если уж делать выплату пособий,то хотя бы 2017 год тоже включили,или дети 2017 года не хотят кушать???Несправедливость просто...Я инвалид 3-й группы,муж перенес операцию и пока не может содержать семью,живем на 10000 в месяц,из которых 6000 кредит платим,слава Богу мама помогает пока.Даже малоимущих не оформить,потому что им справка нужна за 12 месяцев,а муж увольнялся летом и переустраивался,только изза этой бумажки не можем насчитывать на пособие.Вот оно наше государство щедрое...
Нелли, 31 марта 2020 00:29
Элли, если не ошибаюсь, для того, чтобы оформиться как малоимущие справка о доходах нужна не за 12 месяцев, а за 3
Дмитрий, 29 марта 2020 12:03
Получить пособие от Путина!!! Да вы обалдели так писать! Он что из своего кармана их берет? Или все налоги что мы платим - это автоматически деньги Путина?
Аноним, 29 марта 2020 13:21
Хуже. В авторитарной системе все бы автоматически собственность Путина. Так же как было и со Сталиным. Захотел - заставил работать забесплатно (ГУЛАГ), захотел - просто убил (тройки)...
Мила, 29 марта 2020 18:38
Вы прочитайте внимательно,то что написано,они будут проверять не только доход,но и состояние имущества! Нам в прошлом году срезали пособие как малоимущим из за того ,что у нас было два участка в собственности общей площадью более 25 соток. А мы только купили дом с участком за маткапиталл,а второй участок достался по наследству. Так что,пока у меня была бумажка - Сертификат на маткапиталл,я считалась малоимущей? А дом я должна была на облаке покупать? Или все считают что так легко продать участок? Если никто ничего не покупает? Почему раньше таких порядков не было?Это вообще кем надо быть чтобы такое придумать?Это как в кино- на мальчик тебе конфетьку. Спасибо,говорит мальчик,разворачивает фантик,а там ничего. Дядя ты дурак?
Викки, 29 марта 2020 18:39
Сначала нужно доказать, что вы малоимущая семья, нужна справка с работы за три месяца, делается все через МФЦ. Я получаю пособие по малоимущим в Питере, собрала все справки, через месяц все одобрили.
Аноним, 29 марта 2020 19:30
НВР:
Электронно, через личный кабинет "Госуслуги"
Аноним, 29 марта 2020 21:28
НВР:
Да
Лариса, 29 марта 2020 22:18
А имущество каким образом будет оцениваться???
Оксана, 29 марта 2020 22:30
Вы кому рожали государству?работайте вам никто не должен, у меня тоже трое маленьких детей и мы не на кого не рассчитываем
Елена, 30 марта 2020 00:59
Вот именно, а то нарожают, а потом им все должны.Умеете рожать-умейте работать! Или только ради выплат рожаете?
Алёна, 31 марта 2020 00:19
Здравствуйте а почему вы сразу говорите кому рожали тоисть если мы родили то теперь что не имеем права на получение пособие а когда беременным посылают платные анализы сдавать это по вашему нормально
Юлия, 31 марта 2020 03:35
Ну знаете, когда мы сыновей рожаем мы их обязыны в армию отправлять какой то долг стране отдавать, с хрена ли, если у них есть запросы то и людей они тоже есть, если нам обещают выплаты так пусть платят а не мозги делают, а то у них рот все шире и шире а у людей сейчас даже работы нет из за вируса, а государству пофиг, но зато мы им должны а они нам нет, получается так.
Алёна, 31 марта 2020 18:00
А почему тогда с нас налогов дерут, платы везде, с чего это у них яхты и такие резиденции удалено. Я считаю что поддержка должна быть, прозрачная, доступная и адекватная! Я сама ничего не могу оформить, реально лохотрон полный! Поддержки от государства ноль, почему ли я тогда за все плачу?
Вот такая вот игра в одни ворота
выбирайте выражения - исправлять больше не будем - сразу в корзину комментарий улетит. модератор
Зиля, 29 марта 2020 23:10
Второму ребенку 6 лет сертификата нет малоимущая положено мне пособие 3 до 7 лет?
Елена, 30 марта 2020 01:04
Вы вообще рожаете чтобы потом требовать от государства и от всех обеспечивать ваших детей?! И ещё недовольны-мало! Ваши дети-работайте и обеспечивайте! Не можете-не рожайте! Всё просто! Всё мысли только о халяве у мамочек! Работать если мало!
Юлия, 30 марта 2020 21:44
Что вы взьелись на девчонок, причем тут для кого рожают что за глупый вывод?????надо чтоб государство помогало и это мало чем можно помочь!
Аноним, 31 марта 2020 04:55
У нас два ребенка 5 лет и 2.5. Я официально не работаю, встала на учёт в Цзн. Дети ходят в садик, уже полгода ищу работу и везде отказ, ТК дети маленькие и никому нах.. не нужна. При чем в декрет уходила с официальной работы, но контора развалилась. Так что не надо всех грести в одну кучу.я бы с радостью работала, только работы нет
Елена, 30 марта 2020 01:12
Противно читать! Вас что собственные дети объели, что вы на них своих денег жалеете. Всё ждёте что вам дадут чтобы нахаляву постить детей, а потом рассказывать про яжемать! Мат. капитал-уже в ноги кланяться надо за такие выплаты, по сути родили-обеспечивайте. А вы де ещё орёте ДАВАЙТЕ! Так зачем вообще рожаете? Чтобы не тратиться? Я вообще считаю что мат. капитал надо убрать. Лучше больницы для детей нормальные построить чем таким мамкам на лапу давать! Работайте, а не собирайтесь! Ни стыда, ни совести, ни благодарности!
Алёна, 31 марта 2020 02:42
Елена, у вас наверное нет детей.. Вот и кидаетесь таким хамством в сторону матерей... Бог вам судья, и будьте здоровы
Anna, 30 марта 2020 01:58
У нас папа ИП ми умеем палучиц
Анастасия, 30 марта 2020 02:05
Мы подали заявление нам отказали в путинсктх пособиях так как ребёнок рождён в 2017 году как так смысл тогда делать от трех до 7 лет собирать справки а в этоге отказ оказывается надо чтлыб ребёнок был рождён в 2018 году
Анна, 31 марта 2020 09:27
Вы путаете две совершенно разные выплаты.
Марина, 30 марта 2020 10:07
У меня ребенку есть семь лет мы продаем под эти выплаты или нет
Аноним, 31 марта 2020 02:42
Меня тоже интересует этот вопрос.
Аноним, 31 марта 2020 04:58
Попадаете. До семи лет включительно
Аноним, 30 марта 2020 11:02
НВР:
Через мфц
Аноним, 30 марта 2020 11:16
НВР:
В Новочеркасске пока не принимают заявление в МФЦ
Аноним, 30 марта 2020 11:45
А от куда эти деньги будут браться,с материнского капитала?
Мичийээнэ, 30 марта 2020 13:41
Дочке исполниться 3 года в октябре родилась 2017г семья малоимущая так получаеться мы не входим....что за не справидливость пипец...
Елена, 30 марта 2020 15:07
Какой кошмар!!! Девочки! Мамочки! Не могу молча читать это г... что льёте!!! Мы государству платим ОГРОМНЫЕ!!!!!!!! Налоги, государство обязано помогать и поддерживать семьи в трудное время!!! Это наши деньги!!! Это с наших налогов оплачивают работу гос служащих и всех с ними связанных!!! Мы пашем, а с наших кровно заработанных государство завуалировано забирает более 70% доходов!!! И что самое страшное, об этом мало кто знает))) и я считаю, что если есть малейший шанс получить от государства мат. помощь, ее нужно брать! И использовать на благо своих детей!
Ольга, 30 марта 2020 15:46
КТО платит и какие ОГРОМНЫЕ налоги? Когда успела наплатить многодетная мать налогов, если рожает каждый год? А вы лично сколько налогов заплатили?
Ольга, 31 марта 2020 06:08
В смысле второй квартал 2019 года, значит апрель май июнь. Почему так, интересно.
Валерия, 30 марта 2020 17:14
Когда работать, дорогие, если ясель нет, а няньки стоят дорого! Сегодня муж есть, а завтра его не стало!
Я живу в Калининграде, мать на Сахалине, помогать мне не может, только если финансово.
Вото и остаётся, что вышивать да вязать дома под заказ! И то, это если ребенок понимающий и не требует много внимания!
Удалённую работу не так просто найти!
Поэтому кто там озлоблен на матерей, что мы налоги не платим, подумайте что говорите!
Ситуации разные бывают!
А армия как нужна была государству, так и остаётся. И дети наши не просто так рождённые!
Ольга, 30 марта 2020 18:02
Да никто тут не озлоблен на матерей. Просто не надо упоминать про ОГРОМНЫЕ налоги, которые семья якобы платит. И тут же считается малоимущей, чтобы получить пособие. Малоимущие ОГРОМНЫХ налогов в принципе заплатить не могут.
Аноним, 30 марта 2020 17:25
Здравствуйте!моему ребёнку 3 года в мае будет,а у отца нет справки о доходах,работает не филиально,как быть?

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