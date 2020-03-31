Путин в Коммунарке: президенту было важно быть на передовой, заявил Песков

«Да, действительно, он там был один (без сопровождения сотрудников службы безопасности < ...> Это приблизительно, как он летал, вы помните, на истребителе — он был один и летчик», — добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка

Пресс-секретарь президента уточнил, что все меры безопасности были приняты

Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, поскольку ему важно было своими глазами увидеть, как обстоят дела «на передовой» борьбы с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Он предпочитает видеть всегда своими глазами, как обстоят дела «на передовой», — сказал Песков, комментируя посещение Путиным больницы в Коммунарке. — Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. Что касается опасности, все меры предосторожности были приняты, он облачился в тот самый, уже ставший знаменитым, желтый костюм».

При этом Песков отметил, что профессионалы могут высказывать президенту свое мнение о нежелательности или повышенном риске того или иного решения, «но в таких ситуациях отговорить очень тяжело». «Да, действительно, он там был один (без сопровождения сотрудников службы безопасности — прим. ТАСС). < …> Это приблизительно, как он летал, вы помните, на истребителе — он был один и летчик», — добавил Песков.

Также Песков подчеркнул, что решение Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным. «Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще», — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин побывал в Коммунарке во вторник и осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус. Экскурсию по учреждению проводил главный врач больницы Денис Проценко.

Источник: ТАСС