31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зэки будут? Открытие исправительного центра ФСИН не исключает областная власть в Бердске

11:30 31.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
18 5

Бердским активистам пришел ответ на запрос губернатору Травникову: территория бригады спецназа ГРУ не рассматривается, но дефицит мест для осужденных к принудительным работам «обязывает содействовать». Бердчане за решеткой страдают.

Зэки будут? Открытие исправительного центра ФСИН не исключает областная власть в Бердске
В Бердск на митинг приехали и жители Новосибирска, солидарные с берждчанами
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Зэки будут? Открытие исправительного центра ФСИН не исключает областная власть в Бердске

Зэки будут? Открытие исправительного центра ФСИН не исключает областная власть в БердскеУ полиции требуют сообщить о нарушениях на митинге против исправцентра ФСИН общественники БердскаЕщё 54 новостей

Бердские активисты, протестовавший против открытия в городе исправительного центра ФСИН, получили официальный ответ от губернатора Новосибирской области, подготовленный министром региональной политики Игорем Яковлевым. Ответ чиновника категорически не устроило общественников из Бердска. И они заявили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 марта, что рано «опускать руки».

Министр слово в слово повторил письмо главы областного главка ФСИН Андрея Папето, присланное в конце февраля мэру Бердска Евгению Шестернину.
— Вопрос размещения исправительного центра на территории расформированной в 2009 году 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ не рассматривается, — заявил руководитель минрегионполитики.

А дальше следует пространное объяснение того, что «органам местного самоуправления поручено содействовать»…

— Нас местные власти заверили, что в Бердске исправительного центра не будет. Но губернатор ответил, что не будет ИЦ в военной части. А про территорию города в целом — ничего. То есть Бердск по-прежнему рассматривается как место для осужденных к принудительным работам, — высказалась организатор инициативной группы протестующих против ИЦ Наталья Слесарева.

По ее мнению, при нынешнем главе, полномочия которого истекают в ноябре 2020 года, вероятно, исправительный центр не откроют. А вот его преемник «точно даст добро».
— У нас еще нет ответов из Москвы — от Путина и Шойгу. Новосибирск, судя по всему, не исключил Бердск из мест, где могут открыть ИЦ. Вопрос поэтому еще не закрыт, — отметила Наталья Петровна, подчеркнув, что борьба «за город без зэков» будет продолжена. Как действовать, решат после того, как ответят президент и министр обороны.

Напомним, что в конце февраля бердские активисты начали собирать подписи против ИЦ, провели одиночные пикеты. А 14 марта — митинг, на который пришло около 400 противников «тюрьмы». Участники массовой акции протеста предсказывали засилие криминала и блатной романтики. Бердчане заявили, что не хотят оставаться на обочине жизни. И выступали за производство квадрокоптеров, вместо исправительного центра. Власть в лице вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова заверила, что ИЦ в городе не будет.

— У нас курортная зона, столько оздоровительных лагерей, санаториев. Куда нам лепить «зону»? — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Исакова. — Мы в свое время жили в Ангарске, где муж военнослужащий служил в конвое. Там зона находилась черт знает где, за чертой города…

— Митинг — это не конец нашим протестам. Наша рабочая группа продолжает работать. Мы делаем запросы не только на местный уровень, который по сути не решает проблемы. Мы продолжим демонстрировать свою позицию, выражать мнение горожан, которые не хотят жить по соседству с ИЦ, в разных формах. Будем держать руку на пульсе, — рассказала одна из организаторов общественного движения против исправительного центра Светлана Рябоконь. Именно на ее имя в конце марта пришел ответ на запрос губернатору.

Из письма министра региональной политики Новосибирской области:
« Федеральным законом от 27.12.2018 № 540-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51.1 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации» предусмотрена замена не отбытой части лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах. Во исполнение протокола оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации от 09.05.2019, утвержденного Президентом Российской Федерации 16.05.2019 № Пр-844, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области (далее — ФСИН России по НСО) проводится работа по расширению сети исправительных центров.

Исполнительными органами государственной власти Новосибирской области осуществляется взаимодействие с ГУ ФСИН России по НСО по данному вопросу. Органам местного самоуправления также поручено оказывать содействие в рассматриваемом вопросе.

В Новосибирской области право на обращение с соответствующим ходатайством о замене не отбытой части лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах предоставлено 4863 осужденным, находящимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, из них — 185 жителей города Бердска и 290 жителей Искитимского района Новосибирской области.

Указанные осужденные не имеют возможности фактически реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет и отчисления в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты.

Участки, созданные как исправительные центры при ФКУ ИК-8 (Калининский район Новосибирска) и ФКУ ИК-3 (Первомайский район Новосибирска) ГУФСИН России по Новосибирской области, рассчитаны на 160 мест, однако фактически на сегодняшний день отбывают наказание 309 осужденных, в том числе жители города Бердска».

Мнение читателей
4
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ИЦ откроют в Бердске?

Аноним, 30 марта 2020 15:49
"Бердчане за решеткой страдают." Пусть не совершают преступления и не будут страдать. Все заботы о преступниках, а о потерпевших от их преступной деятельности почему то забывают. При лишении свободы, злодеи должны испытывать лишения, что бы их снова не тянуло в эти места...
Аноним, 30 марта 2020 15:51
НВР:
Рано или поздно, но откроют. С присказкой:" Спасибо за понимание..."
Аноним, 30 марта 2020 15:58
Уж если «зачётному» нужна личная тюрьма и рабы ( с доплатой от режима), то будет и тюрьма и рабы
Аноним, 30 марта 2020 16:01
"не исключает областная власть в Бердске"...просто обладминистрация перебралась в Бердск, в котором замечательные люди:)
Гость, 30 марта 2020 16:22
"На дворе стоит кол, на колу висит мочало, начинай считать сначала!" ( присказка к утренней поверке ВИА "Зэкас-на-зонас").
Гость, 30 марта 2020 18:02
Не на то давите. Курортная зона - ни о чём. Надо писать про имидж "Академгородка 2.0", в котором сейчас нет ни одной зоны.
Если же мэр не способен противостоять федералам в данном вопросе - пусть открывают в одном здании с мэрией.
Народные избранники должны испытывать те же трудности, что и все остальные.
Аноним, 30 марта 2020 18:11
На имидже Городка потенциальная бердская зона в 8-10 км никак не скажется. Как не сказался в своё время регулярный провоз через Городок 2 р/день колонны машин с зэками, строившими Кольцово. И как не сказывается наличие зоны на ул. Звёздной в 8 км севернее Городка. Но мечтать можете.
igk63, 30 марта 2020 18:24
Да на мнение бердчан власти глубоко положить.И сайт стал мерзопакостным-модер клиенты трёт и каждый переход требует новой авторизации.
Аноним, 30 марта 2020 20:53
Да, короновирус вовремя, под знамёнами борьбы с ним, гадом, нам и подсунут ЗК
Аноним, 30 марта 2020 20:53
Активистам рекомендую собрать подписи поголовно с каждого жителя и на стол главе
Аноним, 30 марта 2020 21:07
Хорошо, хоть не обещал голову положить на рельсы, как покойный президент, если зэков привезут.
Юрий Шпедт, 30 марта 2020 21:10
Там чинуши с крепким телом, —
Ты их в дверь — они в окно!
Аноним, 31 марта 2020 07:08
Как у вас, кстати...Крепкое :)
Аноним, 30 марта 2020 21:13
НВР:
Выборы одного руководителя района. Представитель руководителя:
– Ну как, поддержим нашего кандидата? Кто – за?
Ни одного голоса.
– Вы меня не поняли. Я говорю о действующем руководителе, который благоустроил ваш район. Сколько жилья понастроил! Пенсии!.. пенсии же он вам поднял!.. И после этого вы платите ему такой неблагодарностью? Ставлю на голосование кандидатуру нашего руководителя еще раз. Кто – за?
Опять ни одного голоса.
Тогда к жителям района обращается его старейшина.
– Голосуя так, вы кое-что не учли. Вспомните, что сказала бабушка Вера своей внучке, когда та спросила, каким боком ей лечь рядом с мужем?.. Вспомнили?.. Ну теперь голосуйте как надо. Кто – за?
Дружно все поднимают руки.
После собрания представитель президента подходит к главе района и говорит:
– Поразительный факт! Что такого могла сказать бабушка Вера, чтобы в корни изменить результат?
– Она сказала: «Эх, внученька, каким боком ты к нему ни ложись, всё равно он своего добьётся».
Аноним, 30 марта 2020 21:18
НВР:
Да откроют, откроют.
Уже все всё поняли.
Зря только боты против Слесаревой надрывались.
Теперь им придется сырыми яйцами рот полоскать, что бы голос сохранить.
Аноним, 30 марта 2020 21:20
Вспомнилось.
Как все кричали, что власть побожилась, что зэков не будет.
Так вот:
Лекция по филологии. Старый профессор рассказывает:
- В некоторых языках мира двойное отрицание означает согласие. В других, двойное отрицание так и остается отрицанием. Но нет ни одного языка в мире, в котором двойное согласие означает отрицание.
Голос с задней парты:
- Ага, конечно.
Аноним, 30 марта 2020 21:54
У меня один вопрос, почему Бердск.
Редакция, можете ли вы провести опрос по соседним городкам, где еще планируется с такой настойчивостью пихать ИЦ?
Аноним, 31 марта 2020 01:05
Остальные отказались.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
12:41 31-03-2020
Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
12:36 31-03-2020
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
12:30 31-03-2020
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
12:30 31-03-2020
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
БердскВидеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
12:29 31-03-2020
Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
как пережить "удаленку" детям, учителям и родителям, советы психологов
12:26 31-03-2020
как пережить
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
12:24 31-03-2020
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
БердскТребуется журналист
12:20 31-03-2020
Требуется журналист
БердскКак работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
12:19 31-03-2020
Как работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
БердскМеняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске
12:15 31-03-2020
Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске