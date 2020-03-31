Источник: Раздел Фитнес-центра «Кристалл» на сайте Весь Бердск
Фитнес-центр «Кристалл» временно закрыт с 30.03 по 5.04
08:10 31.03.2020
В связи с эпидемией коронавируса фитнес-центр «Кристалл» временно прекращает свою работу. Берегите себя и родных!
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