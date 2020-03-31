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Заразные фекалии заполонили Бердск: инфографика о круговороте испражнений в городе

17:45 31.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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«Курьер. Среда. Бердск» представляет инфографику о круговороте испражнений в Бердске.

Заразные фекалии заполонили Бердск: инфографика о круговороте испражнений в городе
Фекалии на каждом шагу в Бердске

Фекальный кошмар настиг Бердск: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» провел расследование о круговороте фекалий. Человеческие испражнения переболевших людей переносят коронавирус две недели. Из Бердска канализационные стоки проходят 58 км. до очистных сооружений Новосибирска. Мы представляем короткую инфографику о круговороте испражнений в Бердске. Подробнее вы можете прочесть здесь.

Заразные фекалии заполонили Бердск: инфографика о круговороте испражнений в городе

Тонны фекалий собираются по Бердску

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От редакции

Важная инфа?

бюджетник, 31 марта 2020 13:13
НВР:
Очень важная. Главное - не наступить!
Аноним, 31 марта 2020 13:33
Короче Бердск засран. Не новость.
Виктор, 31 марта 2020 16:09
Бердская прокуратура обязана провести проверку по вопросу заражения территории города фекалиями человека и животных, найти виновных и привлечь их к ответственности. В городе не соблюдаются законы как частными лицами так и чиновниками, которые отвечают за вопросы безопасности окружающей среды. Если на территорию города попадают не безопасные вещества, способные вызвать эпидемии и заболевания населения, необходимы меры административного и прокурорского реагирования. Почему бездействует наш прокурор. Ждет когда начнется эпидемия. Тогда наша система крайнего найдет и думаю их искать долго не придется. Сколько статьей и жалоб и полное бездействие ответственных лиц. Мэр- Прокурор ЭТО ВАШа зона ответственности. Все этит вопросы к ВАМ.
Аноним, 31 марта 2020 16:01
Бердск засран, потому что в городе очень много засранцев. Это не искитимцы приезжают в наш город. Это засранцы-собачатники и отдельные особи в человеческом обличии.
Аноним, 31 марта 2020 16:20
И это тоже не новость.
Аноним, 31 марта 2020 16:43
Гордиться надо достижениями космической отрасли, регулярно поставляющей на Землю таких особей.
Аноним, 31 марта 2020 18:37
На сквер возле Ленина, 30,обратите внимание! Для чего его создавали, облагораживали, дорожки выкладывали? Это просто место выгула всех окрестных собак с их зоошизанутыми хозяевами.

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