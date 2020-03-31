Фекальный кошмар настиг Бердск: не убираются заразные испражнения и не проходят обработку канализационные стоки в Бердске. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» провел расследование о круговороте фекалий. Человеческие испражнения переболевших людей переносят коронавирус две недели. Из Бердска канализационные стоки проходят 58 км. до очистных сооружений Новосибирска. Мы представляем короткую инфографику о круговороте испражнений в Бердске. Подробнее вы можете прочесть здесь.
Заразные фекалии заполонили Бердск: инфографика о круговороте испражнений в городе
«Курьер. Среда. Бердск» представляет инфографику о круговороте испражнений в Бердске.
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