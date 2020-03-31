Сидите дома: На карантин отправили пенсионеров-водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска

Их обязали не сокращать число транспорта на линии, хотя в период распространения коронавируса они ездят порожними. Предприниматели терпят колоссальные убытки.

Из-за всероссийского карантина маршрутки в Бердске ходят полупустые

Число маршруток в Бердске в связи с недельным карантином из-за коронавируса не сократилось. Об этом сегодня, 30 марта, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Но для частных перевозчиков ввели обязательное соблюдение правил санитарной безопасности.

— Мы контролируем, чтобы они протирали ручки, дезинфицировали салоны перед рейсом и после. Во-первых, перевозчики отчитываются. Во-вторых, останавливаем маршрутки и смотрим. Водителям рекомендовано носить маски, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, заполняемость маршруток после объявления нерабочей недели сократилась в два раза:



— Люди стали меньше ездить. И это правильно — нужно сидеть дома.

Однако сами перевозчики не только терпят огромные убытки, но и вынуждены нагружать водителей дополнительными обязанностями. Например, у частного перевозчика Сергея Овчинникова маршруточникам каждое утро выдают перчатки, антисептики, салфетки, медицинские маски, средства дезинфекции салона и поручней.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» представитель перевозчика Татьяна Неустроева, водители далеко не все надевают маски — в них сложно работать. Но всех предупреждают о бдительности. Работников старше 65 лет, которые находятся в группе риска, отправили на карантин, на линии выходят их более молодые коллеги.

— Если каждый себя обезопасит, для всех будет лучше. Водители в принципе постоянно находятся в зоне риска — не известно с какими заболеваниями ездят люди, — высказалась Татьяна Викторовна.

Именно поэтому она уверена, что следует сократить количество пассажирского транспорта. Но пока бердская власть на это не пошла. Хотя в соседнем Новосибирске мэр распорядился уменьшить число общественного транспорта — и муниципального, и частного.

— В пятницу мы сделали такое предложение, но в мэрии нас отфутболили. Маршрутки ездят порожняком. Я сегодня проехала за своими машинами — 3-4 человека едут по всему маршруту. Это не просто убытки! Но пока для нас ограничения не ввели. Парк муниципального предприятия тоже весь вывели. Объясняют это тем, что не будет в салонах большого числа людей. А у Овчинникова из 26 машин только 3 осталось маленьких — на 14 пассажиров, остальные большие — на 18 человек. Чтобы их заправить на каждую в день нужно 1800 рублей. Это только на бензин. А еще нужно платить водителям, диспетчерам, сторожам, покупать запчасти, содержать базу. Надеемся, что каким-нибудь приказом выведут нас на работу не на 70%, как в Новосибирске, а хотя бы на 50%, — рассказал Неустроева.

Маски на исходе. Индивидуальный предприниматель заказывает их у производителя по 200 рублей за 5 штук. 180 рублей стоит маленький флакончик антисептика. Диспетчерскую обеззараживают «синей лампой».

— Овчинников все очень хорошо организовал. Из 26 его маршруток на линию в понедельник не вышло всего две машины — по техническим причинам, — подчеркнула Неустроева, отметив, что финансовые потери частные перевозчики посчитают после карантина и «прослезятся».