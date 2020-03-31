31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сидите дома: На карантин отправили пенсионеров-водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска

08:30 31.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

Их обязали не сокращать число транспорта на линии, хотя в период распространения коронавируса они ездят порожними. Предприниматели терпят колоссальные убытки.

Сидите дома: На карантин отправили пенсионеров водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска
Из-за всероссийского карантина маршрутки в Бердске ходят полупустые

Число маршруток в Бердске в связи с недельным карантином из-за коронавируса не сократилось. Об этом сегодня, 30 марта, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Но для частных перевозчиков ввели обязательное соблюдение правил санитарной безопасности.

— Мы контролируем, чтобы они протирали ручки, дезинфицировали салоны перед рейсом и после. Во-первых, перевозчики отчитываются. Во-вторых, останавливаем маршрутки и смотрим. Водителям рекомендовано носить маски, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

По его словам, заполняемость маршруток после объявления нерабочей недели сократилась в два раза:

— Люди стали меньше ездить. И это правильно — нужно сидеть дома.

Однако сами перевозчики не только терпят огромные убытки, но и вынуждены нагружать водителей дополнительными обязанностями. Например, у частного перевозчика Сергея Овчинникова маршруточникам каждое утро выдают перчатки, антисептики, салфетки, медицинские маски, средства дезинфекции салона и поручней.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» представитель перевозчика Татьяна Неустроева, водители далеко не все надевают маски — в них сложно работать. Но всех предупреждают о бдительности. Работников старше 65 лет, которые находятся в группе риска, отправили на карантин, на линии выходят их более молодые коллеги.
— Если каждый себя обезопасит, для всех будет лучше. Водители в принципе постоянно находятся в зоне риска — не известно с какими заболеваниями ездят люди, — высказалась Татьяна Викторовна.

Именно поэтому она уверена, что следует сократить количество пассажирского транспорта. Но пока бердская власть на это не пошла. Хотя в соседнем Новосибирске мэр распорядился уменьшить число общественного транспорта — и муниципального, и частного.

— В пятницу мы сделали такое предложение, но в мэрии нас отфутболили. Маршрутки ездят порожняком. Я сегодня проехала за своими машинами — 3-4 человека едут по всему маршруту. Это не просто убытки! Но пока для нас ограничения не ввели. Парк муниципального предприятия тоже весь вывели. Объясняют это тем, что не будет в салонах большого числа людей. А у Овчинникова из 26 машин только 3 осталось маленьких — на 14 пассажиров, остальные большие — на 18 человек. Чтобы их заправить на каждую в день нужно 1800 рублей. Это только на бензин. А еще нужно платить водителям, диспетчерам, сторожам, покупать запчасти, содержать базу. Надеемся, что каким-нибудь приказом выведут нас на работу не на 70%, как в Новосибирске, а хотя бы на 50%, — рассказал Неустроева.

Маски на исходе. Индивидуальный предприниматель заказывает их у производителя по 200 рублей за 5 штук. 180 рублей стоит маленький флакончик антисептика. Диспетчерскую обеззараживают «синей лампой».

— Овчинников все очень хорошо организовал. Из 26 его маршруток на линию в понедельник не вышло всего две машины — по техническим причинам, — подчеркнула Неустроева, отметив, что финансовые потери частные перевозчики посчитают после карантина и «прослезятся».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы сидите дома?

Аноним, 30 марта 2020 19:50
Как можно писать КАРАНТИН, если КАРАНТИН не объявлен!
Аноним, 30 марта 2020 20:57
"На карантин отправили пенсионеров-водителей"

Это какие баснословные деньги платят водителям БАТП, если у них выжить могут, одни только гастарбайтеры и пенсионеры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жертвы COVID-19: четыре человека умерли от коронавируса в Москве за 30 марта
08:46 31-03-2020
Жертвы COVID-19: четыре человека умерли от коронавируса в Москве за 30 марта
Путин в Коммунарке: президенту было важно быть на передовой, заявил Песков
08:38 31-03-2020
Путин в Коммунарке: президенту было важно быть на передовой, заявил Песков
БердскСписок регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России
08:31 31-03-2020
Список регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России
БердскСидите дома: На карантин отправили пенсионеров-водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска 2
08:30 31-03-2020
Сидите дома: На карантин отправили пенсионеров-водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска
БердскСиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске 4
08:25 31-03-2020
Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске
БердскДо +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром - гололед
08:16 31-03-2020
До +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром - гололед
Фитнес-центр "Кристалл" временно закрыт с 30.03 по 5.04
08:10 31-03-2020
Фитнес-центр
Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин 2
22:12 30-03-2020
Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин
БердскКто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний 6
22:00 30-03-2020
Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний
Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года 2
21:51 30-03-2020
Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года