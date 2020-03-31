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Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая «Зеленая комета» приближается к Земле

22:02 31.03.2020 Фото: pxhere.com
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В одном из своих предсказаний Ванга отмечала, что людей ждет «Телепир среди чумы», добавив, что год пяти цифр станет большим испытанием для человечества.

Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая Зеленая комета приближается к Земле
Как отмечают специалисты, на данный момент траектория движения объекта хаотична и постоянно меняется

Российскими астрономами была замечена комета Атлас, которая также была названа «Зеленой кометой». Специалисты прокомментировали свежие новости о космическом теле и о том, какую опасность оно может представлять в 2020 году.

Свежие новости и предсказания Ванги о Зеленой комете: чего ожидать в 2020 году

Американские астрономы сообщают, что 29 апреля 2020 года к планете Земля приблизится космическое тело, названное учеными «Зеленая комета».

По состоянию на 26 марта 2020 года специалистам удалось определить масштабы надвигающейся кометы. В диаметре космическое тело достигает около 4 километров.

Ученые продолжают изучать комету, чтобы удостовериться в том, что она не затронет планету. Как отмечают специалисты, на данный момент траектория движения объекта хаотична и постоянно меняется.

Многие считают, что происходящее подтверждает предсказания Ванги: провидица считала, что в 2020 году Землю ждет множество проблем.

В одном из своих предсказаний Ванга отмечала, что людей ждет «Телепир среди чумы», добавив, что год пяти цифр станет большим испытанием для человечества.

Последователи провидицы расшифровали предсказание и выяснили, что под словом «Телепир» Ванга подразумевала некий большой космический объект, который может угрожать жизни на Земле.

Многие предсказания провидицы, по мнению специалистов, начали сбываться. Год пяти цифр, предсказывала болгарская провидица, придет не только для того, чтобы избавить людей от ненужных вещей, но и может стать фатальным для человечества.

Чем может быть опасна Зеленая комета для Земли: точка зрения ученых

Астрономы видят опасность в Зеленой комете в первую очередь не из-за ее габаритов. Специалисты обеспокоены траекторией космического объекта.

За последний год наблюдения за кометой она дважды кардинально меняла траекторию и, как отмечают ученые, преодолевала огромные участки космического пространства за короткий отрезок времени.

Если траектория движения Зеленой кометы изменится в направлении Земли, планету ждет большое потрясение.

При попадании космического объекта таких размеров в гравитационное поле Земли их столкновение неизбежно: падая, комета не успеет сгореть в атмосфере.

Падение кометы, по мнение астрономов, вызовет потрясения по всей планете и приведет к массовым разрушениям и смертям.

На фоне ситуации с распространением коронавируса, который также предсказывала Ванга, страны с мировым влиянием не смогут справиться с последствиями падения кометы.

Может ли опасность падения Зеленой кометы миновать Землю в 2020 году

Несмотря на пессимистичные прогнозы большинства астрономов, некоторые ученые считают, что на данный момент Зеленая комета не представляет опасности для Земли.

Космический объект на данный момент находится на безопасном расстоянии. Ученые также отмечают, что яркость кометы увеличивается, что может свидетельствовать о том, что она разрушается изнутри.

Если Зеленая комета взорвется в космосе, населению планеты не грозит опасность. В этот момент в небе будет видна большая вспышка, однако осколки не долетят до поверхности Земли, так как сгорят в атмосфере.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Стоит бояться "Зеленой кометы"?

Андрей, 31 марта 2020 02:56
Недавно перечитывал Апокалипсис ,из Нового завета, там очень четко описывается падение горы в море , когда погибнут 1/3 судов. Интересно, что до этого по видимому посыпется всякая мелочь и сгорит 1/3 растений. Похоже, что астероид или например эта комета начнет распадаться, а может власти и бомбу жахнут,но столкновения избежать не удастся. А далее всякие болезни , по писанию. Болезнь (Короновирус) уже началась, пора и столкновению быть.
Аноним, 31 марта 2020 16:40
бог знает только мне кажется что человек сам себе уготовил жуткую казнь
Alex, 31 марта 2020 20:08
не предсказывала она его где доказательства
Николай, 31 марта 2020 22:20
С 1 апреля друзья))метеорит всего 160 метров с сайта NASA))))
Аноним, 31 марта 2020 22:38
НВР:
Да

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