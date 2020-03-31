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До +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром — гололед

08:16 31.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

До +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром гололед
До +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта

Метеорологическая обстановка: В предстоящие сутки, 31 марта, по области ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5°C, днём +5, +10°C.

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