Метеорологическая обстановка: В предстоящие сутки, 31 марта, по области ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5°C, днём +5, +10°C.
До +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром — гололед
08:16 31.03.2020
Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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