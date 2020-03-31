31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Список регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России

08:31 31.03.2020
0

Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях: необходимость обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, вынос мусора. Каких еще — читайте.

Список регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из за коронавируса в России
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
На данный момент режим самоизоляции введен в следующих регионах:
1Москва,

2Московская область,
3Санкт-Петербург,
4Адыгея,
5Архангельская область,
6Белгородская область,
7Вологодская область,
8Волгоградская область,
9Иркутская область,
10Калининградская область,
11Курская область,
12Липецкая область,
13Марий Эл,
14Мурманская область,
15Нижегородская область,
16Новгородская область,
17Республика Коми,
18Рязанская область,
19Татарстан,
20Саратовская область,
21Свердловская область,
22Ульяновская область,
23Чечня,
24Чувашия,
25Якутия,
26Ростовская область,
27Калужская область.
Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:
—необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
—при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
—для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
—для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
—для выноса мусора,
—для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Кроме того, вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.
Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно.
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1836 заразившихся коронавирусом (1226 из них — в Москве), 66 пациентов вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин в Коммунарке: президенту было важно быть на передовой, заявил Песков
08:38 31-03-2020
Путин в Коммунарке: президенту было важно быть на передовой, заявил Песков
БердскСписок регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России
08:31 31-03-2020
Список регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России
БердскСидите дома: На карантин отправили пенсионеров-водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска 2
08:30 31-03-2020
Сидите дома: На карантин отправили пенсионеров-водителей и дезинфицируют маршрутки частные перевозчики Бердска
БердскСиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске 4
08:25 31-03-2020
Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске
БердскДо +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром - гололед
08:16 31-03-2020
До +10 градусов ожидает жителей Бердска 31 марта. Утром - гололед
Фитнес-центр "Кристалл" временно закрыт с 30.03 по 5.04
08:10 31-03-2020
Фитнес-центр
Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин 2
22:12 30-03-2020
Запас продуктов на карантин создан в России, заявил Путин
БердскКто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний 6
22:00 30-03-2020
Кто может умереть от COVID в Бердске без самоизоляции. Перечень заболеваний
Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года 2
21:51 30-03-2020
Упала ниже $23 цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2002 года
Бердск75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся
21:49 30-03-2020
75 дней до Победы: может быть, дождемся конца и увидимся