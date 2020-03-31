Список регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России

Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях: необходимость обращения за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, вынос мусора. Каких еще — читайте.

В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.

На данный момент режим самоизоляции введен в следующих регионах:

1Москва,



2Московская область,3Санкт-Петербург,4Адыгея,5Архангельская область,6Белгородская область,7Вологодская область,8Волгоградская область,9Иркутская область,10Калининградская область,11Курская область,12Липецкая область,13Марий Эл,14Мурманская область,15Нижегородская область,16Новгородская область,17Республика Коми,18Рязанская область,19Татарстан,20Саратовская область,21Свердловская область,22Ульяновская область,23Чечня,24Чувашия,25Якутия,26Ростовская область,27Калужская область.Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:—необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,—при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,—для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),—для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,—для выноса мусора,—для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.Кроме того, вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно.В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1836 заразившихся коронавирусом (1226 из них — в Москве), 66 пациентов вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости