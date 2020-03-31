Список регионов на самоизоляции: 27 регионов ввели режим самоизоляции из-за коронавируса в России

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
На данный момент режим самоизоляции введен в следующих регионах:
1Москва,
3Санкт-Петербург,
4Адыгея,
5Архангельская область,
6Белгородская область,
8Волгоградская область,
9Иркутская область,
10Калининградская область,
11Курская область,
13Марий Эл,
14Мурманская область,
15Нижегородская область,
16Новгородская область,
18Рязанская область,
19Татарстан,
20Саратовская область,
21Свердловская область,
23Чечня,
24Чувашия,
25Якутия,
26Ростовская область,
Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:
—необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
—при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
—для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
—для выноса мусора,
—для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Кроме того, вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.
Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1836 заразившихся коронавирусом (1226 из них — в Москве), 66 пациентов вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Источник: РИА Новости