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Не хочешь умереть из-за COVID-19 в Бердске: Телефоны, документы, инструкции о выживании

11:32 31.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» собрал всю информацию о новой коронавирусной инфекции в удобном формате. Пройдите по интересующей вас ссылке и прочтите информацию о COVID-19.

Не хочешь умереть из за COVID 19 в Бердске: Телефоны, документы, инструкции о выживании
Лучше пересидеть дома и не подвергать себя новой смертельной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не хочешь умереть из за COVID 19 в Бердске: Телефоны, документы, инструкции о выживании

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Как жить в условиях пандемии и куда обращаться за помощью, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск»:

Куда звонить

+7-800-2000-112 — общероссийская горячая линия по вопросам коронавируса, созданная Минкомсвязи. На ней круглосуточно работают специально подготовленные сотрудники, готовые дать ответ на всё, что угодно: рассказать про симптомы коронавируса, про средства профилактики от болезни, про дистанционное оформление больничных листов. Помимо этого горячая линия принимает жалобы на действия работодателей, медиков и других уполномоченных лиц.

+7-800-200-91-85 — горячая линия по вопросам перехода на дистанционное обучение, открытая по поручению Минпросвещения. На ней операторы готовы предоставить учителям и родителям исчерпывающую информацию об организации онлайн-обучения, в том числе рассказать обо всех бесплатных федеральных образовательных интернет-ресурсах. Как отметили в ведомстве, в случае необходимости операторы могут перевести звонок на региональную линию, чтобы там абоненту рассказали о местных возможностях.

+7-800-222-55-71 — горячая линия Минобрнауки, где студентов вузов также проинструктируют по условиям обучения во время эпидемии. +7-495-547-12-02 по этому номеру абитуриентам объяснят, как изменятся правила приёма при поступлении.

+7-499-678-12-03 — горячая линия Ростуризма, куда могут позвонить россияне, застрявшие за границей из-за эпидемии коронавируса и узнать, как им вернуться на родину.

+7-800-550-99-03 — горячая линия Росздравнадзора по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов.

8-800-100-0004, 8-800-555-49-43 телефоны Роспотребнадзора.

112 — Круглосуточная горячая линия. На этот номер могут звонить жители Новосибирской области

8-800-200-0-200 — Горячая линия Министерства здравоохранения РФ. На этот номер могут звонить жители Новосибирской области.

На этих сайтах вы можете узнать всю актуальную информацию о коронавирусе:

Правительство Новосибирской области

Официальный канал Новосибирской области по ситуации с коронавирусом

Коронавирус. Оперштаб Новосибирской области

Сайт Роспотребнадзора

Министерство здравоохранения Новосибирской области

Всемирная организация здравоохранения

СтопкоронавирусРФ

Кто и как работает во время пандемии коронавируса:

Школы

Судебные приставы

Почта России

ДОЛ «Юбилейный»

Кассы РКЦ

Детсады Бердска

Прокуратура Бердска

Администрация Бердска

Соцзащита Бердска

Храмы Бердска

Это вам поможет во время пандемии коронавируса:

Что такое коронавирус

Симптомы коронавируса

Что делать, если заболел коронавирусом

Как правильно чихать

Как правильно носить маску

Как правильно уйти на карантин из-за коронавируса

Инструкция о коронавирусе ВОЗ

Перечень товаров первой необходимости

Как не паниковать в пандемию COVID-19?

Пожилые люди особенно подвержены коронавирусу

Как объяснить ребенку ситуацию о COVID-19

Режим самозоляции — что это такое?

Профилактика коронавируса у пожилых людей

Как сделать дезинфицирующее средство для рук дома? Два простых рецепта

Нормативные документы по мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции:

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции»

 Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

 Постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области»

 Постановление администрации города Бердска от 17.03.2020 №728 «О противодействии завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Бердска»

Постановление правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 «Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина».

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