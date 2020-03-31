Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант

По его словам, это самая опасная пандемия «за всю нашу жизнь». Врач подчеркнул, что особенность нового коронавируса заключается в том, что у людей не было к нему иммунитета в результате предыдущих заражений.

Врач подчеркнул, что особенность нового коронавируса заключается в том, что у людей не было к нему иммунитета в результате предыдущих заражений

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, предупреждавший о начале жесточайшей пандемии, рассказал журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.

В 2006 году Бриллиант заявил о том, что в будущем человечество ждет невиданная до этого эпидемия мирового масштаба. Врач использовал опыт, полученный во время ликвидации оспы, гриппа, полиомиелита, и настоятельно предупреждал мировое сообщество об опасности.

Миллиард людей заразится. Около 165 миллионов умрет. Наступит глобальная рецессия и упадок, а последствия в один-три триллиона долларов для нашей экономики будут для всех намного хуже, чем собственно сто миллионов смертей.

Теперь заявления Бриллианта не кажутся такими уж несбыточными, пишет издание. Журналисты Wired решили поговорить с эпидемиологом и узнать его прогнозы о том, когда нынешняя пандемия нового коронавируса прекратится.

Во время интервью Бриллиант отметил, что все эпидемиологическое сообщество долгое время говорило о том, что масштабная пандемия обязательно наступит — вопрос лишь во времени.

По его словам, это самая опасная пандемия «за всю нашу жизнь». Врач подчеркнул, что особенность нового коронавируса заключается в том, что у людей не было к нему иммунитета в результате предыдущих заражений.

«Это означает, что он способен инфицировать 7,8 миллиарда наших братьев и сестер», — говорит он.

При этом Бриллиант отметил, что у переболевших COVID-19 обычно появляется иммунитет к вирусу.

Врач одобрительно высказался о шагах, которые предпринимаются властями по всему миру: ограничение передвижений людей, домашняя самоизоляция, соблюдение дистанции:

Это правильно, потому что нам нужно растянуть заражение болезнью по времени.

Бриллиант пояснил, что такие меры дадут ученым время для создания вакцины от нового коронавируса и «достигнуть заветной цели эпидемиологов».

«Это, во-первых, достаточно большое количество тех, кто заразился и получил иммунитет, и, во-вторых, наличие вакцины. Сочетания первого и второго достаточно, чтобы получить “коллективный иммунитет”, который обычно охватывает 70−80% населения», — пояснил он.

Бриллиант выразил надежду, что препарат от коронавируса также будет иметь профилактический эффект.

Эпидемиолог обратил внимание на важность повсеместного тестирования населения на наличие инфекции.

«Тесты могут сыграть ощутимую роль. Что нам нужно, так это случайная вероятностная выборка в масштабах страны, чтобы понять, где, черт возьми, на самом деле находится этот вирус», — отметил он.

Кроме того, сейчас людям не стоит пренебрегать медицинскими масками, чтобы защитить себя, добавил он.

По словам Бриллианта, для победы над вирусом людям важно понять масштабы его распространения, разработать вакцину и добиться того, чтобы у многих людей появился иммунитет.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным организации, заразились как минимум 634 тысячи человек, около 30 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже более 723 тысяч человек, 34 018 скончались, 152 тысячи пациентов вылечились.

Первая по числу смертей от коронавируса — Италия (там количество погибших приближается к 11 тысячам), за ней следуют Испания, КНР, Иран, Франция и Великобритания. При этом наибольшее число зараженных зафиксировано в США — свыше 124 тысяч.

В России общее число заболевших составляет 1836 человек, восемь пациентов скончались. Больше всего зараженных в Москве — 1226 случаев.

Источник: РИА Новости