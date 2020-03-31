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50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки

11:15 31.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В день на дезинфекцию 20 автобусов уходит 50 литров хлорсодержащего раствора. Автопредприятие просит пенсионеров и детей ограничить поездки в общественном транспорте.

50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки
В период угрозы заражения коронавирусом лучше пользоваться безналичным расчетом — инфекция может передаваться через купюры
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки

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Два раза в день, в обед и вечером, проводят дезинфекцию в салонах муниципальных автобусов Бердска.

По словам начальника бердского автотранспортного предприятия Елены Бороздиной, для мойщика купили специальные респираторы и плащи. Дезинфекцию проводят раствором хлора, который разводят в 50-литровой бочке. Такой емкости для распыление хлора в 20 автобусах хватает на день. Пассажиры наверняка ощущают в автобусах запах хлорки, отметила Елена Викторовна.

— Мне не понравилась ситуация с масками. У нас есть в Бердске предприятие, выпускающее маски. Есть официальная переписка с его руководством. Мы просили продать нам 1000 масок. Чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и пассажиров. Медсклад нам отказал. Я считаю, что водители, которые соприкасаются с денежными средствами, к сожалению, не все пассажиры пользуются безналичным расчетом, подвергаются большому риску заражения инфекцией. Мы повесили объявление в автобусах с просьбой сократить количество наличных денег. У нас сейчас водители начали писать заявления на отпуск, так как находятся в зоне риска. По указу президента людей старше 60 лет отправляем на недельный оплачиваемый отпуск. А у нас на предприятии таких людей большинство. Конечно, мы не можем всех отстранить от работы, — рассказала Елена Бороздина.

По словам начальника БАТП Елены Бороздиной, на время карантина стоило бы отменить льготный проезд. Пенсионеры как ездили в общественном транспорте, так и продолжают ездить. Детей много. Родители, видимо, их не контролируют, предполагает Бороздина.

— Возможно, больной человек за поручни брался. И инфекцию можно подхватить. Люди не понимают, самоорганизации никакой. Если мы своих работников отпустили на карантин, то всех известили: не дай Бог, кого-то увидим на улице. Тогда эта неделя оплачиваться не будет. Должны же быть какие-то меры воздействия, — возмущалась Бороздина.

Предприятие старается не только распылением хлорсодержащих веществ защитить своих водителей от вируса. Закупили довольно большое количество антибактериальных салфеток. В каждую машину выдают по две пачки, 400 штук, в расчете на 3 дня. Как закончатся, их можно получить еще на складе.

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От редакции

Вы отказались от общественного транспорта на время карантина?

Аноним, 31 марта 2020 11:37
НВР:
Обработка хлором - это, конечно, хорошо. Но грязь, которой уже не один год, с поручней можно соскоблить? Дотрагиваешься к ним - и руки липнут. Пол в автобусах моют сколько раз за время эксплуатации?
В автобусах стало свободнее, но пассажиры есть. И детей не мало. А праздношатающихся, в том числе и в группах, много.
Sov, 31 марта 2020 11:57
Ещё раз - 5 вёдер на все автобусы? Этим же ещё и бравируют? У нас что, 2,5 автобуса ездит? А может все-таки помыть? Ну хоть 1 раз....
Аноним, 31 марта 2020 12:25
Простая арифметика : 2,5 л. раствора на две обработки автобуса. Только пыль поднять !!!

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