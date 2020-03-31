Новые меры по борьбе с коронавирусом поручил принять Путин. Главное

Президент подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с пандемией, даже если некоторым они кажутся избыточными.

Путин по видеосвязи пообщался с полпредами

Президент России Владимир Путин провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. В рамках мероприятия глава государства дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Путин подчеркнул, что нужно принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом, даже если некоторым они кажутся избыточными. Президент также отметил самоотдачу и профессионализм медиков, которые борются с коронавирусом.

Президент поручил:



свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу;развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях;оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса;создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом, и пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране;привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом;наладить работу по выявлению россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом;полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям, а также контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты;предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах;создать в каждом регионе свой список системно значимых предприятий;ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах;сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов.Глава государства также потребовал:обоснованных и профессиональных действий в борьбе с коронавирусом;не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и жестко пресекать любые факты спекуляции и взвинчивания цен.

Источник: ТАСС