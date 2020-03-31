31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сколько будет стоить нефть летом 2020 года, прогноз от Михаила Делягина

11:05 31.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Даже если удастся совокупными усилиями привести в чувство Саудовскую Аравию, стоимость нефти в лучшем случае летом может повыситься до 35-40 долларов за баррель.

Сколько будет стоить нефть летом 2020 года, прогноз от Михаила Делягина
Невеселый прогноз Михаила Делягина в меньшей мере касается нашей страны, в которой есть и запас финансовой прочности

Неутешительная информация с нефтяного рынка: котировки отечественного сорта Юралс с поставкой в северо-западную Европу, как сообщает РИА, упало до 16,2 долларов за баррель — минимум с 1999 года. Насколько устойчива эта тенденция, и стоит ли ожидать компенсационного отскока? Доктор экономических наук Михаил Делягин полагает, что сверхдешёвая нефть — это надолго, хотя причины стартового падения лежат за пределами экономики: всё началось с «нефтяного газзавата», объявленного Саудовской Аравией.

А дальше — мультипликативный эффект оказала паника, вызванная эпидемией коронавируса, при которой уменьшение цены нефти опередило сокращение промышленного производства. К сожалению, по мнению ученого, эта тенденция установилась всерьез и надолго, доходит до того, что нефтяные котировки в США уходят в отрицательную зону.

Начавшееся восстановление китайской экономики вряд ли поддержит нефть, поскольку КНР создает товары, а не спрос и будет ограничена внутренним рынком. А США и Евросоюз, в которых пандемия не достигла пиковых значений, едва ли способны нарастить потребление углеводородов и нарастить спрос на китайские товары.

Могут ли изменить ситуацию на нефтяном рынке совместные консультации США и России, о которых договорились в телефонном разговоре президентов Путина и Трампа во второй половине дня 30 марта? Принципиально — нет считает Делягин, даже если удастся совокупными усилиями привести в чувство Саудовскую Аравию, стоимость нефти в лучшем случае летом может повыситься до 35-40 долларов за баррель, но и эта цена окажется под ударом вследствие кризиса потребительского спроса осенью, когда мировая экономика окажется в состоянии глобального кризиса по результатам летнего пика пандемии.

Тем не менее этот невеселый прогноз Михаила Делягина в меньшей мере касается нашей страны, в которой есть и запас финансовой прочности, и главное, материальное производство прежде всего в аграрном секторе, которое удалось в последние годы возродит и развить. Немаловажно что базовые для систем жизнеобеспечения отрасли также в минимальной степени включены в технологические цепочки мирового рынка и способны работать в условиях вынужденной изоляции.

Источник: pnp.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За пандемией не видим крах нефти и валюты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
12:41 31-03-2020
Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
12:36 31-03-2020
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
12:30 31-03-2020
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
12:30 31-03-2020
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
БердскВидеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
12:29 31-03-2020
Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
как пережить "удаленку" детям, учителям и родителям, советы психологов
12:26 31-03-2020
как пережить
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
12:24 31-03-2020
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
БердскТребуется журналист
12:20 31-03-2020
Требуется журналист
БердскКак работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
12:19 31-03-2020
Как работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
БердскМеняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске
12:15 31-03-2020
Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске