Сколько будет стоить нефть летом 2020 года, прогноз от Михаила Делягина

Даже если удастся совокупными усилиями привести в чувство Саудовскую Аравию, стоимость нефти в лучшем случае летом может повыситься до 35-40 долларов за баррель.

Невеселый прогноз Михаила Делягина в меньшей мере касается нашей страны, в которой есть и запас финансовой прочности

Неутешительная информация с нефтяного рынка: котировки отечественного сорта Юралс с поставкой в северо-западную Европу, как сообщает РИА, упало до 16,2 долларов за баррель — минимум с 1999 года. Насколько устойчива эта тенденция, и стоит ли ожидать компенсационного отскока? Доктор экономических наук Михаил Делягин полагает, что сверхдешёвая нефть — это надолго, хотя причины стартового падения лежат за пределами экономики: всё началось с «нефтяного газзавата», объявленного Саудовской Аравией.

А дальше — мультипликативный эффект оказала паника, вызванная эпидемией коронавируса, при которой уменьшение цены нефти опередило сокращение промышленного производства. К сожалению, по мнению ученого, эта тенденция установилась всерьез и надолго, доходит до того, что нефтяные котировки в США уходят в отрицательную зону.

Начавшееся восстановление китайской экономики вряд ли поддержит нефть, поскольку КНР создает товары, а не спрос и будет ограничена внутренним рынком. А США и Евросоюз, в которых пандемия не достигла пиковых значений, едва ли способны нарастить потребление углеводородов и нарастить спрос на китайские товары.

Могут ли изменить ситуацию на нефтяном рынке совместные консультации США и России, о которых договорились в телефонном разговоре президентов Путина и Трампа во второй половине дня 30 марта? Принципиально — нет считает Делягин, даже если удастся совокупными усилиями привести в чувство Саудовскую Аравию, стоимость нефти в лучшем случае летом может повыситься до 35-40 долларов за баррель, но и эта цена окажется под ударом вследствие кризиса потребительского спроса осенью, когда мировая экономика окажется в состоянии глобального кризиса по результатам летнего пика пандемии.

Тем не менее этот невеселый прогноз Михаила Делягина в меньшей мере касается нашей страны, в которой есть и запас финансовой прочности, и главное, материальное производство прежде всего в аграрном секторе, которое удалось в последние годы возродит и развить. Немаловажно что базовые для систем жизнеобеспечения отрасли также в минимальной степени включены в технологические цепочки мирового рынка и способны работать в условиях вынужденной изоляции.

Источник: pnp.ru