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Погиб известный новосибирский телеведущий Антон Лучанский

11:45 31.03.2020 Фото: ГТРК "Новосибирск"
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Антона Лучанского сбил водитель «Мерседеса», когда он выходил из трамвая.

Погиб известный новосибирский телеведущий Антон Лучанский
Антон Лучанский погиб 30 марта, ему было 45 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Погиб известный новосибирский телеведущий Антон Лучанский

Погиб известный новосибирский телеведущий Антон ЛучанскийСкончался актер из сериала «Санта-Барбара» Джон КаллаханЕщё 209 новостей

Антон пришёл в журналистику в девяностых. Ценил, как он сам признавался, профессиональный порыв и честность, прямолинейность того времени. В своей работе он всегда оставался верным этим принципам.

Антон Лучанский закончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета. C 2008 года работал в ГТРК «Новосибирск». Сюжеты, фильмы, передачи об истории города, переселении народов, археологии, антропологии – это всё его темы. Он разбирался в них гораздо лучше других. К нему все шли за советом, у него просили экспертного мнения.

Он очень близко к сердцу принимал всё, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города, как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский – наш Луч, наше солнце. Он таким и был – светлым, добрым и надёжным.

Помогал начинающим, ценил профессионалов, умел сам учиться оперативно, потому что этого требует профессия. Фильмы и сюжеты Антона неоднократно побеждали на различных всероссийских и международных творческих конкурсах. Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2019 году.

У Антона осталась жена и дочь.

Источник: ГТРК «Новосибирск»

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования семье погибшего и редакции ГТРК «Новосибирск».

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От редакции

Соболезнуем

Аноним, 31 марта 2020 12:04
Надеюсь накажут как положено по полной,очень жалко!!
Аноним, 31 марта 2020 12:26
НВР:
Да, очень жаль...

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