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COVID-19: Бесплатную горячую линию 8-800-700-56-77 открыли для ипотечников в России

11:02 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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С помощью специалистов горячей линии заемщик сможет детально выяснить, на что он может рассчитывать и куда идти, чтобы воспользоваться мерами поддержки, отметил Мутко.

COVID 19: Бесплатную горячую линию 8 800 700 56 77 открыли для ипотечников в России
Ипотечники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе из-за пандемии

Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков открыт компанией ДОМ.РФ. Ипотечники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе из-за пандемии, могут обратиться с вопросами на сайт спроси.дом.рф и на бесплатную горячую линию 8-800-700-56-77.
«Мы знаем, что в кредитные организации уже поступают звонки с подобными вопросами. Поэтому мы как институт развития в жилищной сфере приняли решение создать Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков, которые уже столкнулись с трудностями или хотели бы узнать о мерах помощи. Например, кто-то мог потерять работу, у кого-то существенно сократился заработок, кто-то попал в больницу. Жизненные ситуации разные, но это не означает, что семьи должны столкнуться с серьезными проблемами из-за купленной квартиры в ипотеку и не должна быть испорчена кредитная история», — сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
С помощью специалистов горячей линии заемщик сможет детально выяснить, на что он может рассчитывать и куда идти, чтобы воспользоваться мерами поддержки, отметил Мутко.

На сайте спроси.дом.рф можно ознакомиться с ответами на самые частые вопросы, задать свой вопрос или скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки. В частности, здесь приводится информация, кто может претендовать на «ипотечные каникулы», какие для этого необходимы документы, как получить реструктуризацию кредита и др.

Источник: РГ

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