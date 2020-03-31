31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В июне придет в Россию «убивающая» коронавирус жара

12:00 31.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.В России выявили 1836 больных коронавирусом, 1226 из них — в Москве.

В июне придет в Россию убивающая коронавирус жара
Жара сможет остановить распространение коронавируса

Жаркая и сухая погода, которая способна «затормозить» распространение коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату — это начало июля. В Москве средняя температура июля 23-25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», — сказал синоптик.

Как уточнил РИА Новости старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов, июль является самым жарким месяцем для большей части российских городов, где температура обычно на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова пояснила, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса за счет того, что при жаре капли высыхают, в результате чего он «портится».

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают. Вот за счет этого снижается число заразившихся», — рассказала Баранова.

Она уточнила, что это не относится к закрытым помещениям.
«Там, где кондиционеры, вирус будет выживать. Я только говорю про открытый воздух», — отметила биолог.
Баранова пояснила, что погода помогает с вирусом в условиях сезонных заболеваний так же, как распространение гриппа останавливается летом.

«У нас есть сезоны. Я только говорю об умеренных широтах. Даже дневная температура выше 21 градуса поможет. Это же средняя температура, а у нас внутри дня бывают температурные максимумы. Летом же утром в кафе комфортно, а часа в три дня уже вы зажаритесь в кафе. Если хотя бы 22-23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», — сказала Баранова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.
В России выявили 1836 больных коронавирусом, 1226 из них — в Москве.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жара победит коронавирус?

Это говорю вам Я, 31 марта 2020 12:26
Все с точностью до наоборот.
В мае, июне, а в июле будет настоящий мор.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
12:41 31-03-2020
Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
12:36 31-03-2020
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
12:30 31-03-2020
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
12:30 31-03-2020
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
БердскВидеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
12:29 31-03-2020
Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
как пережить "удаленку" детям, учителям и родителям, советы психологов
12:26 31-03-2020
как пережить
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
12:24 31-03-2020
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
БердскТребуется журналист
12:20 31-03-2020
Требуется журналист
БердскКак работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
12:19 31-03-2020
Как работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
БердскМеняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске
12:15 31-03-2020
Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске