В июне придет в Россию «убивающая» коронавирус жара

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.В России выявили 1836 больных коронавирусом, 1226 из них — в Москве.

Жара сможет остановить распространение коронавируса

Жаркая и сухая погода, которая способна «затормозить» распространение коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливается на юге европейской части России в начале июня, в Москве же, как и на большей территории страны, ее стоит ждать в июле, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату — это начало июля. В Москве средняя температура июля 23-25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», — сказал синоптик.

Как уточнил РИА Новости старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов, июль является самым жарким месяцем для большей части российских городов, где температура обычно на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова пояснила, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса за счет того, что при жаре капли высыхают, в результате чего он «портится».

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают. Вот за счет этого снижается число заразившихся», — рассказала Баранова.

Она уточнила, что это не относится к закрытым помещениям.

«Там, где кондиционеры, вирус будет выживать. Я только говорю про открытый воздух», — отметила биолог.

Баранова пояснила, что погода помогает с вирусом в условиях сезонных заболеваний так же, как распространение гриппа останавливается летом.



«У нас есть сезоны. Я только говорю об умеренных широтах. Даже дневная температура выше 21 градуса поможет. Это же средняя температура, а у нас внутри дня бывают температурные максимумы. Летом же утром в кафе комфортно, а часа в три дня уже вы зажаритесь в кафе. Если хотя бы 22-23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», — сказала Баранова.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.В России выявили 1836 больных коронавирусом, 1226 из них — в Москве.

Источник: РИА Новости