Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске

Новый график работы автобуса № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» в нашем материале. ВРЕМЯ

Автобус будет ходить по новому расписанию С 06.04.2020 изменяется расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный».

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