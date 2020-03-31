С 06.04.2020 изменяется расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный».
Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске
12:15 31.03.2020
Новый график работы автобуса № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» в нашем материале. ВРЕМЯ
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