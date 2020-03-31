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Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске

12:15 31.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новый график работы автобуса № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный» в нашем материале. ВРЕМЯ

Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске
Автобус будет ходить по новому расписанию

С 06.04.2020 изменяется расписание (график) движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1 «Вокзал – м-он Белокаменный».

Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске

Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске

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