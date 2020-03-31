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Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска

12:29 31.03.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Мэр Бердска: «Мы должны обеспечить безопасность не только своей семье, но и в целом всего государства». Евгений Шестернин попросил сообщать о нарушениях карантинного режима по номеру телефона 112.

Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
Евгений Шестернин попросил бердчан проявить гражданскую ответственность
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска

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Сегодня, 31 марта, глава Бердска Евгений Шестернин встретился с представителями СМИ. Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Дарья Таран, а также Евгений Шестернин доложили о ситуации с коронавирусом в Бердске, а также ответили на вопросы горожан.

Стоит отметить, что власть Бердска приняла решение о таком формате общения ежедневно в 10.00 утра. Оперативный же штаб работает круглосуточно.

— наша задача не посеять панику и уйти от безразличия. Русское авось губит нас всегда. Мы считаем, что это происходит где-то, но не у нас. Хотел бы обратиться к жителям Бердска еще раз. Я не буду утомлять нормативными документами. Нам нужно внутренне понять, что мы с вами должны проявить активную гражданскую позицию, никто личные права не ущемляет. Но сложилась ситуация так, что мы оказались в сложном положении. МЫ должны обеспечить безопасность не только своей семье, но и в целом всего государства. Если вы знаете, что где-то по каким-то принципиальным позициям происходит нарушение карантинного режима, то пожалуйста — номер телефона 112. Сообщайте. Попытаемся убедить в том, что безопасность города в том числе зависит от них. Буду вам за это благодарен. Это не цель административного наказания, это цель убеждения, — обратился к горожанам Евгений Шестернин сегодня, 31 марта.

Автор видео Марина Волкова

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