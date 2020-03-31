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Когда начинается Страстная неделя в 2020 году? Что можно и нельзя делать во время Страстной недели

15:31 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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Эта неделя для всех является временем покаяния и соблюдения поста.

Когда начинается Страстная неделя в 2020 году? Что можно и нельзя делать во время Страстной недели
Страсная неделя считается самой трудной
Сюжет: Православные обряды
Когда начинается Страстная неделя в 2020 году? Что можно и нельзя делать во время Страстной недели

Когда начинается Страстная неделя в 2020 году? Что можно и нельзя делать во время Страстной неделиКогда нужно отмечать Благовещение в 2020 году? Что делать в этот светлый апрельский деньЕщё 51 новостей

Когда начинается Страстная неделя в 2020 году, этим вопросом задаются все, кто придерживается Великого поста. Эта неделя считается одной из самых сложных, поскольку несет в себе много запретов и традиций.

Когда будет Страстная неделя в 2020 году
Неделю накануне Пасхи называют Страстной, в этом году она начнется 13 апреля. Любой из дней недели является Великим и имеет свои традиции.

Эта неделя считается самой трудной, православные вспоминают о последних моментах земной жизни Иисуса Христа. Всю неделю люди ходят в храм, читают молитвы и стоят службу. Эта неделя для всех является временем покаяния и соблюдения поста.

Что можно и нельзя делать во время Страстной недели

На протяжении всей недели запрещается устраивать поминки, таинство крещения, венчания, а еще отмечать дни святых. В данный период не стоит ругаться, вступать в конфликт, ссориться, обижать своих близких и обижаться самому. Шумные вечеринки и гулянья также находятся под запретом. Не следует посещать увеселительные заведения и устраивать мероприятия.

Великий понедельник
В понедельник православные должны посетить храм. В данный день можно сделать уборку в своем доме, а также выбросить все старое и ненужное. Принято в данный день все расставить по полочкам и отремонтировать вещи, которые нуждаются в починке. В понедельник не следует ссориться, веселиться и развлекаться.

Великий вторник
С этого дня идет приготовление к Великой Пасхе, люди покупают все необходимое для праздничного обеда. Во вторник еще допускается работать, разрешено шить и стирать. Запрещено ругаться, танцевать, веселиться и пить спиртные напитки.

Великая среда
Взрослые вместе с детьми закупают все необходимые материалы для покраски яиц, а девушки моют окна в доме. Шить, вязать и вышивать в этот день не стоит. Женщинам не желательно громко говорить, носить откровенные наряды и веселиться. После полуночи разрешено ставить опару на куличи.

Великий четверг

День еще называют «Чистым». В четверг принято проводить уборку в доме, а также печь куличи. Помимо уборки, следует очистить свою душу и тело, поэтому принято купаться и каяться в содеянных грехах. Воду, которой мыли полы, не стоит выливать на цветущие растения. Запрещается в данный день гадать и оставлять грязную посуду. Просить Господа послать богатства и денег тоже нельзя.

Великая пятница
Данный день нужно проводить в тишине и спокойствии. Можно провести его вместе с близкими людьми и совершить добрые дела. В пятницу запрещается делать любую работу в огороде, физический труд также под запретом, как уборка и веселье.

Великая суббота
В субботу каждый верующий идет в церковь, где проходит служба, а потом святит куличи и готовится к празднованию самого главного праздника Светлой Пасхи. Запрещается любой труд, ссоры, развлечения, конфликты и суета.

Воскресенье Пасха
Рано утром люди идут в храм, чтобы посвятить куличи и яйца. После освящения все отправляются домой, чтобы разговеться. С этого дня разрешается есть любую пищу, которая была под запретом. Люди могут веселиться и праздновать Воскресение Иисуса Христа. Принято в этот день ходить в гости и приглашать гостей к себе, угощать их куличами и крашенными яйцами.

Запреты в еде на период Страстной недели
Поскольку эта неделя считается самой строгой, то под запретом по-прежнему находятся кисломолочные, мясные продукты, рыба и алкогольные напитки. В определенные дни можно себе позволить сырую пищу без добавления масла. В четверг разрешается выпить один бокал вина.

Поста можно не придерживаться детям, кормящим матерям и беременным женщинам. Кроме того, поститься не следует больным и старым людям, а также путешественникам и тем, у кого тяжелая физическая работа.

Источник: rsute.ru

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