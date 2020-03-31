Как работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме

Офисы Сбербанка работают по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

График работы Сбербанка с 30 марта по 5 апреля

Сбербанк сообщил график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной президентом Путиным из-за ситуации по коронавирусу.

Офисы Сбербанка работают по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

С 30 марта по 5 апреля будут работать дежурные офисы Сбербанка по режиму стандартного рабочего дня.

В Новосибирском отделении Сбербанка это 18 отделений банка, из них в Новосибирске – 11. Это отделения, расположенные по адресам: ул. Лыкова, 7, Красный проспект, 46, ул. Дуси Ковальчук, 75, ул. Учительская, 24, ул. Бориса Богаткова, 208/1, мкрн. Горский, 66, ул. Героев Революции, 10, ул. Серебренниковская, 20, ул. Комсомольская, 10, ул. Петухова, 74, ул. Выборная, 125/1.

В Новосибирской области на выходной неделе продолжат работу отделения в Искитиме (Подгорный микрорайон, 4), в Бердске (ул. Островского, 55), в Ордынском (пр. Ленина, 26), в Тогучине (ул. Ленина, 3б), в Каргате (ул. Советская, 203/1), в Татарске (ул. Ленина, 103) и в Купино (ул. Элеваторская, 50).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.