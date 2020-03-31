Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска

Контроль за самоизоляцией возлагается на сотрудников полиции. Тем, кто находится на каникулах, рекомендовано не покидать дом.

Представитель Роспотребнадзора, главврач ЦГБ Бердска и мэр Бердска ответили на вопросы горожан сегодня, 31 марта

Начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Дарья Таран сегодня, 31 марта, рассказала представителям СМИ Бердска, кто и как должен соблюдать режим самоизоляции.

— В настоящее время по прежнему остаются эффективные способы борьбы с коронавирусной инфекцией — разобщение людского потока. Списки формируются в аэропорту. Всем гражданам, которые прилетают из-за границы, выдаются постановления Роспотребнадзора о самоизоляции. В связи с указом президента существуют две категории граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Те, кто прилетает из-за границы, должны находиться на карантине 14 дней с момента пересечения границы России. Те, кому объявлена каникулярная неделя, должны также изолироваться. Только в крайнем случае выходить из дома — сходить в аптеку, магазин, выгулять собаку. При этом необходимо соблюдать дистанцию. Также необходимо иметь чек о покупках первой необходимости, — рассказала Дарья Таран.

Она попросила всех россиян при возвращении на территорию РФ, звонить на единый номер диспетчерской службы 112 и сообщать о себе, о месте и датах пребывания за границей, о месте пребывания на территории Новосибирской области.

Глава Бердска Евгений Шестерни подчеркнул, что за соблюдением режима самоизоляции будут следить не только специалисты Роспотребнадзора, но и полицейские.

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправку, устанавливающую уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Поправкой вводится в Уголовный кодекс РФ статья 207.1, устанавливающая ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств».

Такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.

«Представляющими угрозу жизни и безопасности граждан» обстоятельствами признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Еще одной одобренной комитетом поправкой предусматривается лишение свободы до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям.

Ожидается, что Госдума рассмотрит указанные инициативы уже сегодня, 31 марта, в рамках «антивирусного» пакета законопроектов.

Так кто же будет проверять чеки самоизолированных, которые вышли в аптеку или магазин, ответила Дарья Таран:

— В настоящее время контроль за самоизоляцией возлагается на сотрудников полиции. По штрафным санкциям вопрос решается на федеральном уровне. Пока комментировать это не могу. Но эта мера касается тех, кто прибыл из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Тем гражданам, которые сегодня не работают, но не получили постановление Роспотребнадзора, разрешено выходить, так как они не прилетели из-за границы, но в качестве рекомендательной меры для разобщения населения, из дома выходить не стоит.

Глава Бердска уже обратился к жителям города с просьбой проявить гражданскую ответственность и не выходить из дома.