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Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска

18:19 31.03.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Контроль за самоизоляцией возлагается на сотрудников полиции. Тем, кто находится на каникулах, рекомендовано не покидать дом.

Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска
Представитель Роспотребнадзора, главврач ЦГБ Бердска и мэр Бердска ответили на вопросы горожан сегодня, 31 марта
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска

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Начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Дарья Таран сегодня, 31 марта, рассказала представителям СМИ Бердска, кто и как должен соблюдать режим самоизоляции.

— В настоящее время по прежнему остаются эффективные способы борьбы с коронавирусной инфекцией — разобщение людского потока. Списки формируются в аэропорту. Всем гражданам, которые прилетают из-за границы, выдаются постановления Роспотребнадзора о самоизоляции. В связи с указом президента существуют две категории граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции. Те, кто прилетает из-за границы, должны находиться на карантине 14 дней с момента пересечения границы России. Те, кому объявлена каникулярная неделя, должны также изолироваться. Только в крайнем случае выходить из дома — сходить в аптеку, магазин, выгулять собаку. При этом необходимо соблюдать дистанцию. Также необходимо иметь чек о покупках первой необходимости, — рассказала Дарья Таран.

Она попросила всех россиян при возвращении на территорию РФ, звонить на единый номер диспетчерской службы 112 и сообщать о себе, о месте и датах пребывания за границей, о месте пребывания на территории Новосибирской области.

Глава Бердска Евгений Шестерни подчеркнул, что за соблюдением режима самоизоляции будут следить не только специалисты Роспотребнадзора, но и полицейские.

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправку, устанавливающую уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Поправкой вводится в Уголовный кодекс РФ статья 207.1, устанавливающая ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств».

Такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.

«Представляющими угрозу жизни и безопасности граждан» обстоятельствами признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Еще одной одобренной комитетом поправкой предусматривается лишение свободы до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, приведшее к тяжким последствиям.
Ожидается, что Госдума рассмотрит указанные инициативы уже сегодня, 31 марта, в рамках «антивирусного» пакета законопроектов.

Так кто же будет проверять чеки самоизолированных, которые вышли в аптеку или магазин, ответила Дарья Таран:

— В настоящее время контроль за самоизоляцией возлагается на сотрудников полиции. По штрафным санкциям вопрос решается на федеральном уровне. Пока комментировать это не могу. Но эта мера касается тех, кто прибыл из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Тем гражданам, которые сегодня не работают, но не получили постановление Роспотребнадзора, разрешено выходить, так как они не прилетели из-за границы, но в качестве рекомендательной меры для разобщения населения, из дома выходить не стоит.

Глава Бердска уже обратился к жителям города с просьбой проявить гражданскую ответственность и не выходить из дома.

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От редакции

Готовы самоизолироваться?

Аноним, 31 марта 2020 13:44
НВР:
Я то готов,а мой работодатель нет...
Аноним, 31 марта 2020 13:46
О, пойду сейчас прогуляться, посмотрю встречу ль хоть одного мента
- вы имеете чек?
- а я только иду в аптеку, потом за гречкой.
- где живете?
- (показываем любой соседний дом)
- всего доброго.
Гость, 31 марта 2020 15:18
Потом, если "повезёт" заболеть: Я заболел! - И чО? Иди за гречкой, потом - (показывают всем известное направление).
Аноним, 31 марта 2020 15:47
с булкой хлеба весь день ходить
Гость, 31 марта 2020 18:33
Куда ходить-то? Вируса искать на свою ****?
Аноним, 31 марта 2020 14:01
за соблюдением режима самоизоляции будут следить не только специалисты Роспотребнадзора, но и полицейские.
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усраца. как на преступления реагировать -- так полицейских не хватает, а по улицам шляться в чеки заглядывать -- их хватает на весь город. так?
Аноним, 31 марта 2020 14:26
Ну это.
Тут не это.
"Сначала мы ловили хулиганов, а потом они нас били."(с)
Сеня, 31 марта 2020 14:29
А что так ерничать?Никто к этому не готов,это впервые происходит с нами всеми,вы сами знаете как быть,что делать?Вот и власть мечется,ума не приложишь в такой ситуации,да,все будет по началу методом проб и ошибок,спустя время все выстроится как надо,но при этом нужно всем работать,а нам с вами быть сознательными гражданами своего города!
андрей, 31 марта 2020 14:47
Сеня, мы налоги всю жизнь платим, чтобы те кто за это отвечает были готовы.Это же не инопланетное вторжение, а вирус, карантин, и т.п. Всё должно быть давно прописано и посчитано.
Гость, 31 марта 2020 15:20
Раньше и было прописано. Вам же было "душно" В СССР. Вот теперь - все свободны! ЖЫви и радуйся! Свободен!
Аноним, 31 марта 2020 16:05
А что вы, товарисч, раздухарились со своим СССР? Во-первых, часть советских ощущений с закрытием страны на замок сейчас многие прочувствуют. Во-вторых, если бы вы тогда что-то пикнули о несогласии с политикой "партии и правительства", то бесследно бы вам это не прошло. Возможно вас даже бы полечили принудительно год-другой.
Гость, 31 марта 2020 18:35
Ты мне этот гон либероидный не тули! Там свободы было не меньше, чем сегодня! Если ты в подпольщика-антисоветчика не играл. По голливудским киношкам судишь о СССР?
андрей, 31 марта 2020 14:48
А вот ещё вопрос, а налоги и кредиты платить можно ходить? )))
Аноним, 31 марта 2020 14:56
Готовы к чему?Не нужно власть приписывать к разряду небожителей,только там не ошибаются,а в креслах сидят рядовые человеки,и челрвеческий фактор тм будет свойствен всегда.Да ошибки были,есть и будут.
Аноним, 31 марта 2020 15:02
Требование полиции предъявить оправдательные документы (паспорт, квитанцию, чек и тд) суд не будет рассматривать как законные действия. В кинофильме "Место встречи изменить нельзя" Шарапов (офицер) объяснил Жеглову:".....Я так понимаю: если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень!" С какого времени начальник полиции перешёл в подчинение мэру? Наверное, с того времени, когда он стал ходить к нему на совещание и что-то докладывать! Мэр в постановлении свои действия прикрыл в постановлении словом "рекомендовать", чем полиция будет оправдывать свои действия. В стране, городе Бердске не объявлен режим ЧС.
Аноним, 31 марта 2020 16:07
В области объявлено. Так что переведите стрелки с бердского мэра.
Аноним, 31 марта 2020 15:28
Объявлен карантин или не объявлен? Какая разница. Для нашей же пользы посидеть дома, и не строить из себя героя, не выпячивать себя только потому, что вопреки (вот как я могу, не как все, пусть все боятся, а я не буду). Это просто самодурство.
Чубайс, 31 марта 2020 17:33
Посмотрите (от делать нечего) российский фильм "Эпидемия"...
Как в воду смотрели...
И (блин)...страшно...
a.danilov, 31 марта 2020 17:56
угу. Только не фильм, а сериал. Ну и, последние кадры последней серии... прям в тему.
Аноним, 31 марта 2020 18:34
Боже, читаешь комментарии и понимаешь, сколько не адекватного Люда живёт в нашем городе!

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