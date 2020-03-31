Только экстренных пациентов принимают детские поликлиники Бердска. Педиатры приедут к вам домой

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в бердской городской центральной больнице с 28 марта по 5 апреля отменен плановый прием пациентов в детских поликлиниках Бердска. Узкие специалисты будут оказывать экстренную и неотложную помощь согласно расписанию. Педиатры работают по вызову на дому.
При завершении карантина медицинские справки детям, посещающим детские дошкольных учреждения будут выдаваться в детских поликлиниках.
Детская поликлиника №1, ул. Карла Маркса, д.28
тел. (838341) 3-14-44, 2-07-27
Детская поликлиника №2, ул. Микрорайон, д.40
режим работы: 8.00 до 19.00
тел. (838341) 4-14-90, 4-14-26