Только экстренных пациентов принимают детские поликлиники Бердска. Педиатры приедут к вам домой

С 28 марта по 5 апреля педиатры работают по вызову на дому. При завершении карантина медицинские справки детям, посещающим детские дошкольных учреждения будут выдаваться в детских поликлиниках.

Узкие специалисты будут оказывать экстренную и неотложную помощь согласно расписанию

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в бердской городской центральной больнице с 28 марта по 5 апреля отменен плановый прием пациентов в детских поликлиниках Бердска. Узкие специалисты будут оказывать экстренную и неотложную помощь согласно расписанию. Педиатры работают по вызову на дому.

При завершении карантина медицинские справки детям, посещающим детские дошкольных учреждения будут выдаваться в детских поликлиниках.

Детская поликлиника №1, ул. Карла Маркса, д.28



режим работы: 8.00 до 19.00тел. (838341) 3-14-44, 2-07-27

Детская поликлиника №2, ул. Микрорайон, д.40

режим работы: 8.00 до 19.00

тел. (838341) 4-14-90, 4-14-26



В субботу детские поликлиники работают с 9.00 до 15.00