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Только экстренных пациентов принимают детские поликлиники Бердска. Педиатры приедут к вам домой

15:30 31.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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С 28 марта по 5 апреля педиатры работают по вызову на дому. При завершении карантина медицинские справки детям, посещающим детские дошкольных учреждения будут выдаваться в детских поликлиниках.

Только экстренных пациентов принимают детские поликлиники Бердска. Педиатры приедут к вам домой
Узкие специалисты будут оказывать экстренную и неотложную помощь согласно расписанию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Только экстренных пациентов принимают детские поликлиники Бердска. Педиатры приедут к вам домой

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Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в бердской городской центральной больнице с 28 марта по 5 апреля отменен плановый прием пациентов в детских поликлиниках Бердска. Узкие специалисты будут оказывать экстренную и неотложную помощь согласно расписанию. Педиатры работают по вызову на дому.
При завершении карантина медицинские справки детям, посещающим детские дошкольных учреждения будут выдаваться в детских поликлиниках.

Детская поликлиника №1, ул. Карла Маркса, д.28

режим работы: 8.00 до 19.00
тел. (838341) 3-14-44, 2-07-27

Детская поликлиника №2, ул. Микрорайон, д.40
режим работы: 8.00 до 19.00
тел. (838341) 4-14-90, 4-14-26

В субботу детские поликлиники работают с 9.00 до 15.00

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