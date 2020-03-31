С 31 марта уходит на режим самоизоляции Новосибирская область. И Бердск тоже

Власти Новосибирской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с вечера вторника вводят режим самоизоляции для всех жителей, сообщил на внеочередном заседании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников.
Сегодня, 31 марта, постановлением губернатора принимаются следующие дополнительные меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Мера вступает в действие с 20.00 (16.00 мск) 31 марта 2020 года… Предписывается не покидать места проживания, пребывания за исключением обращения за экстренной медпомощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, в случаях следования к месту работы в организацию, деятельность которой не приостановлен, — сказал Травников.
Исключения режима самоизоляции также касаются выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Предписание не покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Запрет не действует для тех, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки.
Единственное, народ не сможет сидеть на "самоизоляции " (хотя это уже фактически карантин) больше месяца-полутора...ну, тупо не хватает денег у людей - а ведь платить придется при этом за всё - продукты, коммуналку, ипотеку-кредиты, аренду...В бездуховной Франции Макрон на время карантина вообще отменил плату за аренду, свет. воду, газ - всё за счет государства...Но для путинских это дешевый популизм..)
и с массовым одобрением ) удобная штука этот короновирус .))