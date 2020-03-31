С 31 марта уходит на режим самоизоляции Новосибирская область. И Бердск тоже

Власти Новосибирской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с вечера вторника вводят режим самоизоляции для всех жителей, сообщил на внеочередном заседании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников.

Находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут

Власти Новосибирской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с вечера вторника вводят режим самоизоляции для всех жителей, сообщил на внеочередном заседании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников.

Сегодня, 31 марта, постановлением губернатора принимаются следующие дополнительные меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Мера вступает в действие с 20.00 (16.00 мск) 31 марта 2020 года… Предписывается не покидать места проживания, пребывания за исключением обращения за экстренной медпомощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, в случаях следования к месту работы в организацию, деятельность которой не приостановлен, — сказал Травников.

Исключения режима самоизоляции также касаются выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Предписание не покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Запрет не действует для тех, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки.



Граждане в общественных местах и транспорте должны соблюдать дистанцию 1,5 метра.