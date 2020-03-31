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С 31 марта уходит на режим самоизоляции Новосибирская область. И Бердск тоже

17:21 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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Власти Новосибирской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с вечера вторника вводят режим самоизоляции для всех жителей, сообщил на внеочередном заседании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников.

С 31 марта уходит на режим самоизоляции Новосибирская область. И Бердск тоже
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
С 31 марта уходит на режим самоизоляции Новосибирская область. И Бердск тоже

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Власти Новосибирской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции с вечера вторника вводят режим самоизоляции для всех жителей, сообщил на внеочередном заседании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников.

Сегодня, 31 марта, постановлением губернатора принимаются следующие дополнительные меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Мера вступает в действие с 20.00 (16.00 мск) 31 марта 2020 года… Предписывается не покидать места проживания, пребывания за исключением обращения за экстренной медпомощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, в случаях следования к месту работы в организацию, деятельность которой не приостановлен, — сказал Травников.

Исключения режима самоизоляции также касаются выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Предписание не покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Запрет не действует для тех, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки.

Граждане в общественных местах и транспорте должны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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От редакции

Сидите дома!

Аноним, 31 марта 2020 13:45
Вообще то, та же корь в 10 раз заразнее короновируса.. Вирус, конечно, есть, но он служит лишь отвлекающим маневром для основных манипуляций за ширмой.Что сделают с народом и страной за этот период "самоизоляции" (и вообще со всем миром), мы пока мало представляем себе..Закрутят гайки, ограбят народ, переформатируют "экономику" новыми законами ....в общем , уже к концу этого года мы будем жить в новой реальности, какой то цифровой и средневековой одновременно ...
Единственное, народ не сможет сидеть на "самоизоляции " (хотя это уже фактически карантин) больше месяца-полутора...ну, тупо не хватает денег у людей - а ведь платить придется при этом за всё - продукты, коммуналку, ипотеку-кредиты, аренду...В бездуховной Франции Макрон на время карантина вообще отменил плату за аренду, свет. воду, газ - всё за счет государства...Но для путинских это дешевый популизм..)
Аноним, 31 марта 2020 14:15
Для профилактики, прежде всего нужно граждан обеспечить медицинскими масками, антисептиками. В обязательном порядке проводить обработку помещений, транспорта. На улице понятно, а как в "транспорте должны соблюдать дистанцию 1,5 метра". В автобусах и в маршрутках ездить по 2 человека ?
Аноним, 31 марта 2020 14:38
кстати, как изящно, легко и играюче ограничили свободу передвижений граждан )
и с массовым одобрением ) удобная штука этот короновирус .))
Нина, 31 марта 2020 14:49
А за съёмное жильё и кредиты кто за людей заплатит!?
Аноним, 31 марта 2020 15:39
А почему у нас до сих пор работает Лесная сказка? Все санатории и профилактории закрыли.

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