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C вечера 31 марта в Бердске введен режим жесткой самоизоляции. Что это значит?

17:21 31.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Исключения режима самоизоляции также касаются выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

C вечера 31 марта в Бердске введен режим жесткой самоизоляции. Что это значит?
Выходить из дома можно лишь по нескольким случаям
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/31/531455-c-vechera-31-marta-v-berdske-vveden-rezhim-zhestkoj-samoizolyacii-chto-eto-znachit
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
C вечера 31 марта в Бердске введен режим жесткой самоизоляции. Что это значит?

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Это значит — сидеть дома. И выходить вы можете только по случаям:
Исключения режима самоизоляции также касаются

— -выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.

-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.

-выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Наличие животного для выгула.

Проверять будет полиция. За нарушение — выпишут штраф.

Предписание не покидать дом не распространяется на случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Запрет не действует для тех, кто оказывает транспортные услуги или услуги доставки.

Граждане в общественных местах и транспорте должны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Постановление губернатора Андрея Травникова о самоизоляции от 31.03.2020 года. Полный текст

В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», п о с т а н о в л я ю:
Принять следующие дополнительные меры по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20.00 часов 31.03.2020 до 24.00 часов 05.04.2020:

1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости» (далее – действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

2. Установить, что ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

3. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Стерликов Ю.Ю.), Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области (Шушаков В.С.), ГУ МЧС России по Новосибирской области (Орлов В.В.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/31/531604-531604

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От редакции

Уже готовы к самоизоляции?

Аноним, 31 марта 2020 13:32
Кем введён, курьером-среза? Я не видел указа нашего мера.
назарик, 31 марта 2020 14:29
Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства НСО. Это распоряжение Травникова https://tass.ru/obschestvo/8120673
кабыр, 31 марта 2020 13:48
Правильная мера. Штраф от 15 до 40 тысяч, если что.
Аноним, 31 марта 2020 14:34
Масок нет, штрафы есть.
назарик, 31 марта 2020 13:59
- до какого числа введен этот режим?
- на работу и с работы - как подтвердить?
- выезжать на автомобиле можно?
Аноним, 31 марта 2020 14:12
Какую тебе работу, Путин сказал отдыхаем, за счёт работодателя, не хочет платить - звонить в прокуратуру, его ещё штрафанут плюсом
назарик, 31 марта 2020 14:27
ну не все же могут не работать... медики, продавцы и другие все равно же ходят на работу
Розовый слон, 31 марта 2020 18:54
На машине можно доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки. Указ не запрещает движение транспорта.
Ирина, 31 марта 2020 19:15
Да,не выходим уже 4дня,мы возрастные
Елена, 31 марта 2020 14:00
ближайшие магазины и аптеки- это сколько метров от дома?
Аноним, 31 марта 2020 14:28
5000. Как домашний арест у экс-директора укса
Аноним, 31 марта 2020 14:06
мне нравиться..........выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома. Наличие животного для выгула.

.... ещё больше будет г ...а
Александр, 31 марта 2020 14:12
А на личной машине можно в магазин и аптеку ездить?
Розовый слон, 31 марта 2020 18:56
На машине можно доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки. Указ не запрещает движение транспорта.
Аноним, 31 марта 2020 19:06
Можно, причём уже не в ближайший! Такое избирательное право..
Аноним, 31 марта 2020 14:23
Почему не закроют рынок,там народ и без масок,и старики и дети целыми днями ходят. Магазинов вокруг много.
Аноним, 31 марта 2020 14:26
От слова самоизоляция не осталось и следа. Называйте вещи своими именами
Аноним, 31 марта 2020 14:27
НВР:
Давно готовы, дочка не выходит с начала каникул. Считаю мы должны всем городом думать о безопасности каждого бердчанина, и малого и старого.
Аноним, 31 марта 2020 19:13
А что, в Бердске есть больные этим вирусом? Нет!!! Совсем закошмарили народ! И это только репетиция.
Павел, 31 марта 2020 14:29
Ссылку на документ, пожалуйста.
ого, 31 марта 2020 14:29
1,5метра в транспорте
Аноним, 31 марта 2020 14:29
Выход за бухлом, наличие бухла и ох...ая физиономия.
Аноним, 31 марта 2020 14:32
А где еще есть информация?
Раньше хоть радио было, а интернет есть не у всех.
Аноним, 31 марта 2020 14:46
Иду в магазин - откуда у меня будут покупки и чеки?
Вынес мусор в пакете - иду обратно. Какое именно из ведер мне показывать?
Сыну надо получить справки для военкомата в текущем призыве - достаточно прописку предъявить и ли НДФЛ-2 заверенную у нотариуса?
Дурдом. И кто придумал, не работает там, а пишет оттуда по иной причине.
a.danilov, 31 марта 2020 14:49
да без введения режима ЧС всё это лишь рекомендации и пожелания. Не более того. так думаю
Аноним, 31 марта 2020 14:59
Хотелось бы верить. Но я удивляться давно перестал разному. Иммунитет на удивление от действия властей.
Аноним, 31 марта 2020 14:52
НВР:
Да. На сколько хватит пенсии.
Михаил, 31 марта 2020 15:06
Что-то тянет руководителей регионов на незаконные постановления. Но, думаю, что и наши самые правдивые СМИ сильно добавляют свои фантазии к рекомендациям руководства.
Иван, 31 марта 2020 15:23
Не имеют право штрафовать ,это не комендантский час. Тем более никто заболевших короновирусом не видел , только по телевизору и интернету.
Аноним, 31 марта 2020 15:57
Такой режим как описали здесь,может ввести только президент и называется он ЧС или карантин,и нет в законе "рекомендация" а ЧС не введут так как это уже совсем другое положение с вытекающими,работодатель также может не платить выходные ..есть четкое им определение в конституции и нет ни каких полномочий у президента их назначать когда хочется...хотя кому я это говорю ...
Рома, 31 марта 2020 17:00
полностью согласен, с языка сняли
Аноним, 31 марта 2020 15:59
А когда деньги закончатся, что делать? По-моему уже ясно, что одной нелелей изоляции дело не кончится. За ней последует вторая, а может и третья....
Аноним, 31 марта 2020 17:45
Попробуй шилом дырку в ремне соорудить.
Аноним, 31 марта 2020 19:09
Вы правы, в Москве уже до 14 продлили...
Издатель указов, 31 марта 2020 16:16
Где-то тут был дерзкий и бесстрашный Александр, который по его выражению неделю назад, "плевать хотел на все указы".
Объясняю для непонятливых граждан.
Ограничения, вводимые Правительством НСО - это малая и начальная часть перечня мероприятий, проводимых органами власти в условиях ЧС.
Если ситуация будет развиваться по наиболее, негативному сценарию, меры будут принимать такие, что плеватели на указы очень быстро, в течение кратчайшего времени станут понимать всю нелепость и неуместность своей бравады. Исполняй, Александр. И не плюй в колодец - вылетит - не поймаешь :)
Аноним, 31 марта 2020 17:04
Хоть вводи хоть нет. Всем как было пофиг так и остаётся.
Куча людей на улице все гуляют, куча людей в супермаркете. Как пожилых так и малолетних.
аноним, 31 марта 2020 18:45
школьники по магазинам кучами бегают,продавцы в ужасе,говорят только и смотрим за ними...
Аноним, 31 марта 2020 17:18
НВР:
Готова
Аноним, 31 марта 2020 17:25
Да уж изолироваться не получится,где деньги обещанные вчера ,пособия на детей?
Пенсионерам дали,а детям пособия не надо?
Вот в самый карантин и пойдем продукты покупать!
Спасибо властям Бердска за очередную утку.
Аноним, 31 марта 2020 17:48
За небольшую плату сдам собаку в аренду для прогулок на улице.
Аноним, 31 марта 2020 18:20
Это ещё не карантин, а пока только жёсткая самоизоляция.

Новостные ленты разместили новость: "Тотальный жёсткий карантин сегодня в 18-00ч. 31 марта вводят в Краснодарском крае".
Вот это уже другая история.
"Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлён - всё зависит от ситуации. За эти дни поручается провести дезинфекцию улиц, парков, транспорта. Контроль возложат на мобильные патрули из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников. Нарушающих режим будут штрафовать", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Аноним, 31 марта 2020 19:04
а разве можно за это штрафовать, если это не ЧС\карантин?
Гость, 31 марта 2020 19:07
А если я на погреб за картошкой пойду - мне тоже штраф? Или надо с голоду помереть?
Аноним, 31 марта 2020 19:08
НВР:
Уже на пароизоляции 4 дня

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