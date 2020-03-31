Вашим старикам принесут продукты и лекарства на дом: куда обратиться и кому позвонить в Бердске

Соцработники и волонтеры во время карантина по коронавирусу придут на помощь пенсионерам старше 65 лет, даже если их дети проживают в одном городе, только в отдаленных районах.

Старики входят в группу риска по заболеванию коронавирусом

Продукты и лекарства во время карантина по коронавирусу доставляют одиноким и одиноко проживающим пенсионерам мобильные бригады Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) и волонтеры в Бердске. За два дня они выполнили около 10 заявок. В основном, поступали обращения на доставку продуктов питания и получение льготных лекарств, отметила директор КЦСОН Анна Владимирова.

По словам Анны Владимировой, с их организацией сотрудничает более 20 проверенных волонтеров. И если одиноким старикам, не находящихся на обслуживании в КЦСОН, требуется помощь, нужно общаться именно в соцзащиту, чтобы не столкнуться с мошенниками.

— Люди звонят нам по телефонам. Мы направляем им на помощь либо мобильные бригады, наших специалистов, либо волонтеров. Пенсионеры могут попросить купить и доставить им необходимые продукты питания, промышленные товары первой необходимости: зубную пасту, стиральный порошок, мыло, туалетную бумагу. И, конечно, лекарства, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 31 марта Анна Павловна.

Соцработники и волонтеры работают с одинокими и одиноко проживающими бердчанами старше 65 лет, бывает, что и рассматривают заявки людей помладше, если человек по ряду причин не может сам сходить за покупками, подчеркнула Владимирова.

— У нас очень много сознательной молодежи, которая не состоит у нас в волонтерах. Уже сейчас на подъездах многоквартирных клеят объявления с предложением помочь пенсионерам их же соседи. Оставляют телефон и номер своей квартиры. Люди знакомые, ведь живут рядом. Поэтому им можно доверять, — отметила Анна Владимирова.

Кто может обратиться за помощью

Одинокие и одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет (не берется в расчет, что дети живут в Новосибирске или отдаленных районах Бердска). При уважительной причине за помощью могут обратиться за помощью бердчане помладше.

Что можно заказать

Необходимые продукты питания (но не запас на месяц).

Промышленный товары первой необходимости: зубную пасту, мыло, стиральный порошок, туалетную бумагу и так далее.

Лекарства.

По каким телефонам позвонить

Звонить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12 до 13.00): 5-61-15, 5-61-12,

8-983-318-78-30.