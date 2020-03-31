31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вашим старикам принесут продукты и лекарства на дом: куда обратиться и кому позвонить в Бердске

18:00 31.03.2020, Галина Панчева Фото: pxfuel.com
0

Соцработники и волонтеры во время карантина по коронавирусу придут на помощь пенсионерам старше 65 лет, даже если их дети проживают в одном городе, только в отдаленных районах.

Вашим старикам принесут продукты и лекарства на дом: куда обратиться и кому позвонить в Бердске
Старики входят в группу риска по заболеванию коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вашим старикам принесут продукты и лекарства на дом: куда обратиться и кому позвонить в Бердске

Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер ГосдумыМэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимоЕщё 286 новостей

Продукты и лекарства во время карантина по коронавирусу доставляют одиноким и одиноко проживающим пенсионерам мобильные бригады Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) и волонтеры в Бердске. За два дня они выполнили около 10 заявок. В основном, поступали обращения на доставку продуктов питания и получение льготных лекарств, отметила директор КЦСОН Анна Владимирова.

По словам Анны Владимировой, с их организацией сотрудничает более 20 проверенных волонтеров. И если одиноким старикам, не находящихся на обслуживании в КЦСОН, требуется помощь, нужно общаться именно в соцзащиту, чтобы не столкнуться с мошенниками.

— Люди звонят нам по телефонам. Мы направляем им на помощь либо мобильные бригады, наших специалистов, либо волонтеров. Пенсионеры могут попросить купить и доставить им необходимые продукты питания, промышленные товары первой необходимости: зубную пасту, стиральный порошок, мыло, туалетную бумагу. И, конечно, лекарства, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 31 марта Анна Павловна.

Соцработники и волонтеры работают с одинокими и одиноко проживающими бердчанами старше 65 лет, бывает, что и рассматривают заявки людей помладше, если человек по ряду причин не может сам сходить за покупками, подчеркнула Владимирова.

— У нас очень много сознательной молодежи, которая не состоит у нас в волонтерах. Уже сейчас на подъездах многоквартирных клеят объявления с предложением помочь пенсионерам их же соседи. Оставляют телефон и номер своей квартиры. Люди знакомые, ведь живут рядом. Поэтому им можно доверять, — отметила Анна Владимирова.

Кто может обратиться за помощью

Одинокие и одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет (не берется в расчет, что дети живут в Новосибирске или отдаленных районах Бердска). При уважительной причине за помощью могут обратиться за помощью бердчане помладше.

Что можно заказать

Необходимые продукты питания (но не запас на месяц).

Промышленный товары первой необходимости: зубную пасту, мыло, стиральный порошок, туалетную бумагу и так далее.

Лекарства.

По каким телефонам позвонить

Звонить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12 до 13.00): 5-61-15, 5-61-12,

8-983-318-78-30.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы помогаете старикам, живущим по-соседству?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗакроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
19:03 31-03-2020
Закроют междугородное движение из Бердска в Новосибирск и Искитим
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы
18:55 31-03-2020
Беречь друг друга при коронавирусе призвал спикер Госдумы
БердскКакой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске 3
18:40 31-03-2020
Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске
БердскМэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо 12
18:21 31-03-2020
Мэр Бердска: Сообщайте о нарушающих карантин COVID-19 на телефон 112. Не проходите мимо
БердскПоказывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска 20
18:19 31-03-2020
Показывать чеки из аптек и магазинов обязаны полицейским вышедшие из дома самоизолированные жители Бердска
БердскКто может работать в режиме самоизоляции в Бердске 6
18:18 31-03-2020
Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске
Бердск50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки 3
18:15 31-03-2020
50 литров воды с хлором уходит на обработку 20 автобусов ПАТП Бердска в сутки
К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
18:15 31-03-2020
К пику эпидемии коронавируса подходит Россия. Смертей будет больше
БердскВ публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске 1
18:06 31-03-2020
В публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске
БердскЧто такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать? 11
18:05 31-03-2020
Что такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать?