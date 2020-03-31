В публичном доме трех проституток продавала парочка сутенеров на съемной квартире в Бердске

Бордель просуществовал полтора года. На скамье подсудимых Татьяна Горобец и Андрей Павлученко. Им инкриминируют организацию проституции и вовлечение в нее. Процесс отложен из-за коронавируса.

Бердский суд начал рассматривать дело сутенеров

Сегодня, 31 марта, в Бердском городском суде отменили все текущие судебные заседания. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в аппарате суда, из-за карантина в связи с распространением коронавируса сотрудники работают в ограниченном режиме, лишь дежурный судья проводит заседания по избранию меры пресечения и по продлению ареста — неотложные. Текущие заседания переносят на более позднее время.

Во вторник дежурит судья Екатерина Белова. Именно она должна была 31 марта начать процесс по уголовному делу об организации в Бердске публичного дома. Материалы поступили из прокуратуры с утвержденным обвинительным заключением 25 февраля. Первое заседание было назначено на 18 марта, но его отложили на последний день месяца. Теперь и сегодняшнее заседание перенесено на неопределенный срок.

— На данный момент нет никаких заседаний. Все отменили. Сроки не установлены. Но в любом случае заседания по статьям 240 и 241 закрытые, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник судьи Беловой.

На скамье подсудимых двое — Татьяна Горобец и Андрей Павлученко. Им 39 и 36 лет. Подсудимым инкриминируют по три эпизода по п. «в» ч. 2 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ. Они находятся под стражей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бордель, где предоставляли за деньги интимные услуги, парочка организовала прямо в квартире — ее для жриц любви арендовали. Притон с проститутками работал больше года — с июля 2018-го по декабрь 2019 года. Клиентов привлекали с помощью визиток, в них указывали номера телефонов. Судя по всему, «бизнес» работал успешно. «Работницами» бордели были три женщины, все они были совершеннолетними.

Санкции статей Уголовного кодекса, которые вменяют сутенерам, предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы (ст. 240) и до 5 лет колонии или штраф до 500 тыс. рублей (ст. 241).

справка

Статья 240 КУ РФ. Вовлечение в занятие проституцией

1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией — наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;

в) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются лишением свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего, — наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Статья 241 УК РФ. Организация занятия проституцией

1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией — наказываются штрафом в размере 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 1 до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;



б) с применением насилия или с угрозой его применения;в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, — наказываются лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, не достигших 14-летнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет либо без такового.