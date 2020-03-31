Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске

Андрей Травников объявил: с 20.00 31 марта все жители Новосибирской области садятся на самоизоляцию. Полицейские будут патрулировать города и села. На работу можно ездить только со специальной справкой.

Карантин в Новосибирской области вводится после 20.00 31 марта

Сегодня, 31 марта, на внеочередном заседании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил об ужесточении карантинных мер в регионе. Въезд на территорию области ограничат с 20:00 31 марта. На сотрудников полиции самоизоляция не распространяется.

Жителям Новосибирской области запрещается покидать дома без уважительных причин за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена.

Всем на территории Новосибирской области предписывается соблюдать дистанцию до других людей, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров. Дистанция, которую нужно держать — не менее 1,5 метра.

Нужно соблюдать социальное дистанцирование в органах государственной власти, местного самоуправления, а также организациям, ИП и всем остальным, чья деятельность связана с массовым пребыванием людей. Везде должна быть нанесена специальная разметка и установлен спецрежим допуска в помещение и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях и на соответствующей территории, включая прилегающую территорию. Домашних животных можно выгуливать, но не дальше 100 метров от места проживания. Выносить мусор можно, но возле своего дома. Все ограничения вступают в силу в 20:00 31 марта.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по социальной и экономической политике Жанна Шурова, пока никаких распоряжений о самоизоляции в Бердске «сверху» не поступало. Также пока не понятен точный список тех предприятий, которые все равно будут продолжать работу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции утвержден перечень товаров первой необходимости, но за исключением продовольственных товаров. При этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки в своем регионе.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.

К организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует также относить организации,осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. Те, кто торгует товарами первой необходимости могут работать.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ непродовольственных товаров первой необходимости:

1. Санитарно-гигиеническая маска



2. Антисептик для рук3. Салфетки влажные4. Салфетки сухие5. Мыло туалетное6. Мыло хозяйственное7. Паста зубная8. Щетка зубная9. Бумага туалетная10. Гигиенические прокладки11. Стиральный порошок12. Подгузники детские13. Спички, коробок14. Свечи15. Пеленка для новорожденного16. Шампунь детский17. Крем от опрелостей детский18. Бутылочка для кормления19. Соска-пустышка20. Бензин автомобильный21. Дизельное топливо22. Сжиженный природный газ23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)