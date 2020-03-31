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Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске

18:18 31.03.2020, Марина Волкова Фото: piхabay
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Андрей Травников объявил: с 20.00 31 марта все жители Новосибирской области садятся на самоизоляцию. Полицейские будут патрулировать города и села. На работу можно ездить только со специальной справкой.

Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске
Карантин в Новосибирской области вводится после 20.00 31 марта
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кто может работать в режиме самоизоляции в Бердске

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Сегодня, 31 марта, на внеочередном заседании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил об ужесточении карантинных мер в регионе. Въезд на территорию области ограничат с 20:00 31 марта. На сотрудников полиции самоизоляция не распространяется.

Жителям Новосибирской области запрещается покидать дома без уважительных причин за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена.

Всем на территории Новосибирской области предписывается соблюдать дистанцию до других людей, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров. Дистанция, которую нужно держать — не менее 1,5 метра.

Нужно соблюдать социальное дистанцирование в органах государственной власти, местного самоуправления, а также организациям, ИП и всем остальным, чья деятельность связана с массовым пребыванием людей. Везде должна быть нанесена специальная разметка и установлен спецрежим допуска в помещение и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях и на соответствующей территории, включая прилегающую территорию. Домашних животных можно выгуливать, но не дальше 100 метров от места проживания. Выносить мусор можно, но возле своего дома. Все ограничения вступают в силу в 20:00 31 марта.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по социальной и экономической политике Жанна Шурова, пока никаких распоряжений о самоизоляции в Бердске «сверху» не поступало. Также пока не понятен точный список тех предприятий, которые все равно будут продолжать работу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции утвержден перечень товаров первой необходимости, но за исключением продовольственных товаров. При этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки в своем регионе.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.

К организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует также относить организации,осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. Те, кто торгует товарами первой необходимости могут работать.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ непродовольственных товаров первой необходимости:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

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От редакции

Уйдете на самоизоляцию?

Анна автоледи, 31 марта 2020 14:35
У нас уже самоизоляция сама про себе имеет место. Улицы пустые, одиночные прохожие, никто ни с кем не контактирует. Так что зверствовать полиции нет необходимости.
Аноним, 31 марта 2020 15:05
так у нас и патрульных то нет в нужном количестве!
Аноним, 31 марта 2020 15:16
Это вам так кажется. Самые "умные" как ходили, так и ходят
Аноним, 31 марта 2020 15:21
А вы в каком городе живете?
У нас в Бердске дети по площади на самокатах катаются и старушки променад совершают
Анна, 31 марта 2020 17:02
Почему нет речи про детские сады???? Почему их не закрывают, в дежурную группу ходит 5-7 человек, и 10 сотрудников. Бред какой-то.
Adeli, 31 марта 2020 18:45
Как завуалированно всё подаётся - "ужесточение карантина".
Будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет?
Вот когда объявите ЧС - вот тогда и требуйте изоляции

всем кто не из бюджета бабки получает - им кто платить будет? Путин?
после этого карантина половина самозанятых и прочих мелких предпринимателей уже не восстановятся и пойдут на биржу труда с протянутой рукой, да этого они худо-бедно себя ещё как-то обеспечивали.и когда придёт время великой стрижки налогов - не кричите, что вы все выполняли требования изоляции и теперь вам ДОЛЖНЫ что-то там компенсировать (налоги, проценты по кредитам, арендные и коммунальные платежи)... ничего этого не будет! ибо нет никаких нормативных документов, урегулирующих подобные конфликты. опять будет "обращение к нации" - понять, простить и держаться. всех кинут.

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