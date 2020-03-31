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Нарколаболаторию «синтетики» в фургоне «Газели» создали жители Новосибирска

15:15 31.03.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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У дилеров изъяли 548 наркотика.

Нарколаболаторию синтетики в фургоне Газели создали жители Новосибирска
Нарколаборатория в «Газели» работала не один месяц

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность ранее не судимого 25-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в организации производства и сбыта наркотических средств.

Подозреваемый был задержан при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции у дома по улице Сухарной. Как установили сотрудники полиции, фигурант оборудовал лабораторию в фургоне своего автомобиля «Газель», в которой производил наркотическое средство синтетического происхождения, после чего сбывал наркотики путем организации тайников-закладок на территории Новосибирска.

В ходе осмотра фургона автомобиля «Газель», припаркованного у места жительства мужчины, полицейские обнаружили и изъяли у задержанного канистры и контейнеры с ингредиентами и прекурсорами, предназначенными для изготовления наркотических средств, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, магнитную мешалку, электронные весы, упаковочный материал, а также 548 граммов готового наркотика. Как установила экспертиза, изъятое является мефедроном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейшее расследование.

По данным Главного Управления МВД России по Новосибирской области, в прошлом году в регионе задержано более 900 подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, выявлены и ликвидированы 12 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято около 400 килограммов наркотических и психотропных веществ.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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