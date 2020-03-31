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Общество / Стиль жизни

Горячее видео из ванной показала Светлана Лобода

15:12 31.03.2020 Фото: instagram.com/lobodaofficial
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«Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение», — подписала видео Светлана.

Горячее видео из ванной показала Светлана Лобода
Популярная певица Светлана Лобода часто удивляет фанатов яркими образами

Новая публикация Светланы Лободы вызвала бурный ажиотаж в Сети.
Популярная певица Светлана Лобода часто удивляет фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница артистки насчитывает 5,5 млн подписчиков, а ее публикации регулярно набирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
Так, на днях Светлана Лобода опубликовала в своем микроблоге видео, где, под музыку из песни «Новый рим», танцует в ванной. На некоторых кадрах она запечатлена обнаженной в воде:


«Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение», — подписала видео Светлана.
«Вы сделали мой день!», «Крутая какая, обожаю», «Лобода — антидепрессант», «Сумасшедшая, но замечательная», «А можно день ничего не выкладывать?» — комментируют поклонники певицы.

Источник: showbiz.clutch.ua

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