Что такое самоизоляция в Бердске: что можно и что нельзя делать?

Нельзя выходить из дома побегать, выходить без удостоверения личности, гулять с ребенком в коляске, заниматься спортом на спортивных площадках, ездить к родственникам — даже на такси. А что можно? Пишет «Курьер. Среда. Бердск».

карантин в Новосибирской области объявлен с 20.00 31 марта

Что такое самоизоляция, как ее соблюдать в Бердске? Напомним, сегодня, 31 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил: с 20.00 31 марта объявлен режим самоизоляции для всех жителей региона.

Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:

необходимости обращения за неотложной медицинской помощью,



при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,для выноса мусора,для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания,ездить в общественном и личном транспорте,передвигаться на такси.



Что запрещено во время действия режима самоизоляции:

Выходить из дома побегать



Выходить без удостоверения личностиГулять с ребенком в коляскеЗаниматься спортом на спортивных площадкахЕздить к родственникам (даже на такси)Кроме того, вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

Президент России Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1836 заразившихся коронавирусом.

Власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса. Накануне ограничительные меры были введены в Москве и Московской области. В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм.

На данный момент режим самоизоляции введен в следующих регионах:

Москва,

Московская область,



Санкт-Петербург,Адыгея,Архангельская область,Белгородская область,Вологодская область,Волгоградская область,Калининградская область,Курская область,Липецкая область,Марий Эл,Мурманская область,Нижегородская область,Новгородская область,Новосибирская область,Республика Коми,Рязанская область,Татарстан,Саратовская область,Свердловская область,Ульяновская область,Чечня,Чувашия,Якутия,Ростовская область,Калужская область.

Кроме того, временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания, проведение групповых занятий и досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

До 5 апреля приостанавливается обслуживание граждан в ресторанах, барах, кафе, столовых, иных организациях общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций). Деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптечных организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне, а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом).

С 31 марта до 5 апреля приостанавливается обслуживание граждан в салонах красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», контролировать режим самоизоляции бердчан будут сотрудники полиции Бердска. Правоохранители будут проверять на улице у горожан чеки из аптек и магазинов.