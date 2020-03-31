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Вводить режим ЧС правительству России разрешила Госдума в первом чтении

15:45 31.03.2020 Фото: Госдума РФ
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Кабмин получит право вводить на территории России режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при их введении.

Вводить режим ЧС правительству России разрешила Госдума в первом чтении
В Государственной Думе идет работа по противодействию распространению коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вводить режим ЧС правительству России разрешила Госдума в первом чтении

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Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях правительства в условиях чрезвычайных ситуаций.
Данная инициатива была внесена в Госдуму на прошлой неделе. В пояснительной записке отмечается, что документ разработали для «урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».
Согласно законопроекту, кабмин получит право вводить на территории России режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при их введении.

Также среди предложений – наделить правительство правом принять решение о возврате денег туристам за купленные туры в полном объеме, если вводятся ограничения въезда и выезда в страну.

Кроме того, у правительства появится право устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях ЧС.
Законопроектом предусматриваются особенности регулирования государственных и муниципальных закупок: предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению в 2020 году новых случаев для закупок у единственного поставщика. Также предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства. Помимо этого, предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

Также устанавливается возможность для кабмина вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кроме того, предусмотрена поддержка туроператоров. Законопроектом вводится новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства Российской Федерации по каждой «закрытой» стране.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Когда в России введут режим ЧС?

Аноним, 31 марта 2020 16:07
А что такое? Президент занемог ЧС вводить? Рука не поднимается?

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