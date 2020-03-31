Современные музыкальные жанры и их особенности

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Разновидности музыкальных жанров и их особенности

Музыкальная сфера регулярно пополняется новыми жанрами. Если говорить о 2019, то в это время особой популярностью пользовался гиперэмоциональная поп-музыка и трэп. Яркий и популярный представитель этого жанра – Билли Айлиш. Именно она стала звездой прошлого года.

Чтобы лучше разбираться в современных музыкальных новинках, рассмотрим каждый жанр отдельно:

Трэп. Даже полное отсутствие этого жанра в плейлисте не гарантирует того, что пользователь не слышал эту музыку в магазинах или общественных местах. Этот жанр ассоциируется с чем-то запретным, крутым и пафосным. Однако, постепенно этот жанр теряет своих поклонников, и перестает восприниматься как что-то крутое. Клауд-рэп. Рэп всегда ассоциировался у многих с чем-то криминальным. Однако, современные направления репа значительно изменили свою сферу, поэтому песни перестали быть только про запрещенные препараты и разнообразную половую жизнь. Гиперэмоциональная поп-музыка. Это классические поп-композиции, которые теперь подаются с другой стороны. Многие звезды в этом направлении берут слушателей своей эмоциональностью, из-за чего и появилось такое название.

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