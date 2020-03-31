Как отправить замороженные продукты питания из Астаны: особенности грузоперевозок

К тому же наличие таких продуктов питания негативно скажется на рейтинге магазина или торговой сети. Поэтому важно внимательно заказывать грузоперевозки Астана — другие города Казахстана для отправки охлажденных или замороженных товаров.
Требования к хранению и перевозки охлажденной, замороженной продукции
Перевозить охлажденное мясо, рыбу, замороженные полуфабрикаты можно только в специальном транспорте, который соответствует следующим требованиям:
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Контейнеры или кузов ТС находится в исправности, внутренняя поверхность чистая и прошла обработку до загрузки новых продуктов. Для мытья используется только чистая вода и специальные дезинфицирующие средства.
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Хладагент, применяемый в системе охлаждения контейнеров или кузова автомобиля, должен быть одобрен для применения в перевозке продуктов. К рекомендованным вариантам относят аммиак R-717, фреон R-404a, гликоль.
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У водителя должна быть медицинская справка (книжка), подтверждающая, что он может работать с продуктами питания.
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Во время погрузки не допускается присутствие посторонних предметов в кузове.
Важно. Укладывать замороженные товары можно только так, чтобы сохранялось пространство для циркуляции воздуха. К примеру, коробки укладывают на европоддоны с габаритами 120 на 80 см, а между рядами соблюдается расстояние в 20 и более сантиметров.
Требования к дальности грузоперевозок
Транспортировать продукты питания необходимо в определенных временных рамках. Вот некоторые нормы по времени перевозки с поддержкой нужной температуры в кузове или контейнере:
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До 60 минут для транспорта с загрузкой в 33 паллеты или меньше.
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До 100 минут — до 44 европаллет.
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От 60 до 90 минут — перевозка от 20 до 33 паллет, с ассортиментом не более чем в 15 позиций.
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От 100 до 150 минут — кузов с рефрижератором для 33–44 паллет, количество наименований — до 15.
Не стоит рассчитывать, что при превышении допустимого времени перевозки и норм загрузки транспорта, продукция прибудет в магазин свежим и в полной сохранности. Лучше корректно рассчитывать расстояние грузоперевозок из Астаны до ближайших городов и время, которое потребуется автотранспорту для доставки.
Заказывать автомобили можно у частников, которые оснастили кузов необходимым оборудованием. Или в транспортных компаниях, предлагающих дополнительный контроль в виде GPS-антенн и трекеров.