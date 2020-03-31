Советы знатоков: какими должны быть идеальные духи для сна

Кто-то называет их цветочным пеньюаром, а кто-то – нежнейшей пижамой из приятных мыслей, все зависит от того, что за ассоциации у женщин вызывают духи, с которыми (точнее, в которых) они ложатся спать.

В последний раз парфюм для сладких снов был трендом почти 20 лет тому назад. И вот ароматная мода, совершив очередной плавный виток, вновь возвращает своих последовательниц к приятному забытью под аккомпанемент расслабляющих нот.

Конечно, настоящие коллекционеры духов никогда не отдалялись от такой традиции, тем же, кто ее пока не испробовал, стоит подробно разобраться, как следовать новому тренду. Ведь далеко не вся продукция этого сегмента подходит для приятных снов. Эксперты рассказали, на что смотреть, приходя в интернет-магазин оригинальной парфюмерии за «пижамой» или «пеньюаром», а какие композиции все-таки оставить для дня.

Зачем на ночь использовать парфюмы

Для начала важно определиться даже не «что», а «зачем». Ответ на такой вопрос у разных людей может отличаться кардинально. Наиболее частые причины, которые называют те, кто уже привык спать в ароматах:

Поиск идеального парфюма. Закрутившись в вихре бытовых проблем и рабочих дел, очень сложно уделять достаточное внимание тщательному исследованию ароматов. А ведь их огромное количество, и каждая новинка от того же «Дживанши», Dior или «Герлен» требует самого внимательного изучения. Бытует мнение, что во сне решение в плане «нравится – не нравится» принимается легко. И времени на все хватает. Так можно создать по-настоящему свою, особенную коллекцию.

Приятные сновидения. Человеческий мозг воспринимает все вокруг себя, даже когда мы спим. И разные ароматы способны на него совершенно по-разному воздействовать. В ореоле цитрусов, например, можно спать и видеть себя супергероем в экшн-сне. А вот сладкие ноты ванили принесут сновидения о пушистых облаках, голубом небе, шепоте моря – обо всем, что успокаивает и умиротворяет конкретного человека.

Отвлекающие эмоции. Иногда очень сложно выбросить из головы «застрявшие» там страхи, сомнения или попытки решить проблему. В психологии у подобных состояний есть свое название («руминация»). Там же есть вполне обоснованные рекомендации использовать против него любимые ароматы. В том числе для сна. Так проще отвлечься и забыться, наконец, в сладких объятьях Морфея.

Отличное чувство вкуса. Многим банально нравится засыпать в спальне, когда в ней приятно пахнет. Правда, в этом случае пара капель любимой парфюмерии наносится обычно не на запястье или шею, грудь, ноги, а на домашний текстиль – подушку, шторы.

Еще одна вполне ожидаемая причина – любовь к аромату. Когда им попросту невозможно надышаться. И расставаться не хочется даже на ночь. Так бывает, особенно если кто-то открывает для себя одну из серий «Герлен». Многие продукты этого французского бренда буквально созданы для сна.

Список, конечно, неполный. Каждый найдет для себя свои объяснения. Для кого-то духи на ночь – это привычка, когда-то где-то подхваченная. А кто-то просто чувствует себя спокойнее в ореоле нежного мускуса и корицы. Есть даже такие любители «ароматных пеньюаров», которые подражают знаменитой Мэрилин Монро, спавшей, как все помнят, в нескольких каплях Chanel №5 (и только в них).

Идеальные духи для сна в сезоне 2020 года

Какими бы ни были аргументы за, а искать свой ночной парфюм стоит очень внимательно. Все-таки сон – одно из ключевых условий нормальной психики, залог бодрости каждый день и непременное правило здорового образа жизни. Ошибки в выборе атрибутов для качественного отдыха недопустимы. Впрочем, их и не будет: поиск здесь довольно прост.

Правил подбора всего два. Первое – личные симпатии. Они должны быть обязательно. Даже если вы так тестируете новинки селективной парфюмерии, перед использованием капель из пробника на ночь, стоит убедиться, что и днем они звучат для вас исключительно приятно.

Что «играют»

Правило второе – состав. В нем должно быть все успокаивающее и не должно быть ничего бодрящего. В первом списке:

ваниль;

шоколад (но не какао);

корица;

мята;

зеленый чай;

кедр;

сандал.

Из цветов в ночной парфюмерной «пижаме» будут уместны ромашка, ирис, лаванда, розовая роза. Прекрасно для грез подходят ароматы с нотами жасмина и белого лотоса. А если хотите еще и отвадить себя от пагубной привычки проводить ночные рейды в холодильник, поищите милую ненавязчивую мелодию с нотами ванили и пачули. Оба компонента широко применяются в диетологии благодаря своей способности подавлять чувство голода.

Из того, что желательно исключить из букета для приятных сновидений, эксперты отмечают цитрусы, какао, кофе, имбирь, эвкалипт, сосну и уд. Очень сильные цветочные мотивы (сирень, фиалка, лилии) тоже желательно убрать – при длительном постоянном воздействии они иногда вызывают головные боли.

В остальном – полная свобода. Как и 20 лет назад, когда мода на духи для ночи уже возвращалась в ароматные комнаты парфюмерных коллекционеров, лучшими вариантами остаются нежные пудровые, шипровые и цветочные букеты. Реже рекомендуют морскую тематику и совсем редко – цитрусовую (зато наутро она подходит идеально).

Топ-5 популярных женских ароматов для сладких снов

Хотите последовать моде и научиться создавать для себя самые сладкие сказочные сны? Тогда ищите свой расслабляющий, вдохновляющий, пробуждающий воображение аромат. Только помните: духи для сна (говорят психологи) – это не о страсти, стиле или ярких образах. Это о приятных воспоминаниях, едва ощутимой ностальгии, неге души и тела. Топ-5 парфюмерных хитов, признанных одними из лучших для ночной «носки»:

Винтажный аромат Guerlain Shalimar. Несмотря на присутствие тонизирующих лимона и мандарина в верхних нотах, он умиротворяет, даже укутывает в пушистый плед из пачулей, розы и ветивера, где-то в полудреме наполняющихся ароматами свежей кожи, ладана, ванили, мускуса и сандала.

Frederic Malle Portrait Of A Lady – тончайшая «сорочка» из цветов (роза, гвоздика) со свежим ароматом ягод, приправленных корицей и мускусом. Сандал в «сердце» композиции успокаивает, а ладан навевает приятные мысли.

Почти хрустальный звон капели Kenzo L’Eau par Electric Wave Pour Femme убаюкивает под ноты белого лотоса и жасмина.

Le Labo Labdanum 18 – березовая песня, пробуждающая лучшие воспоминания из детства. В букете есть все для прекрасного отдыха – цивет, мускус, ваниль, корица, пачули и французский лабданум.

Gucci Memoire d’une Odeur оценят поклонницы ромашки в парфюмерном деле. Эти парфюмы перенесут вас на свежие зеленые луга итальянских Доломитовых Альп.

Интересное замечание от аналитиков парфюмерной моды: в этот раз тренд на духи для сна принес с собой новое веяние. Если раньше в качестве ночной «сорочки» выбирали подчеркнуто женственные мелодии, то теперь многим леди нравится унисекс или даже мужские букеты на ночь (хотя днем они продолжают источать тончайшие розовые ароматы).