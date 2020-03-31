Купить зерносушилку

Сушилка для зерна используется в период уборочных работ, когда продукт еще очень сырой.

Зерносушилки: классификация и принцип работы

Сушка необходима для защиты зерен от насекомых-вредителей.

Комплектация

В стандартный комплект входят:

сама зерносушилка;

система аспирации;

датчики заполнения, температуры, вибрации.

Остальные дополнительные элементы (шнеки, нория, лестница для доступного технического обслуживания) приобретаются отдельно.

Технология работы зерносушилок

В зерносушилке зерновые культуры поддаются индустриальной обдувке. Из продукта уходит влага, что позволяет хранить его длительное время. При правильной сушке изделие дозревает, его качества улучшаются.

За один цикл просушивается определенная категория культуры с одинаковой влажностью. Это позволяет идеально отрегулировать температурный режим. При выборе параметров учитывается характеристика клейковины. Чем она слабее, тем горячее требуется обработка. После сушки продукт охлаждается, что увеличивает срок хранения.

Классификация зерносушилок

Перед тем, как купить сушилку для зерна, необходимо определиться, какой тип оборудования нужен. Оборудование классифицируется по конструкции и по типу топлива.

Барабанная

Такое оборудование используется для различных сортов зерновых культур. Техника состоит из следующих элементов:

барабан;

топка;

охлаждающая камера.

Камера – это полый цилиндр, в котором установлена насадка с лопастями для разрыхления продукта и транспортировки по барабану.

Камерная

Такая сушилка для зерна в Украине предназначена для небольшого объема работы, например, в личном хозяйстве. Основная деталь – прямоугольная или круглая камера.

На культуру воздействует температура, не более 45°, из-за чего процесс сушки длится 15-30 часов. Весь продукт находится в неподвижном состоянии все это время.

Конвейерная

Данный тип оборудования применяется в промышленности. Конвейерная сушилка подходит для малых объемов изделия, неочищенных сортов и изделия с высокой степенью влажности (до 30%).

Конструкция представляет собой 2 ложа: на верхнем просушивается культура, на нижнем – охлаждается.

Трубная

Главный элемент конструкции – перфорированная труба (их может быть несколько) по которой перемещается тепловой агент. Устройство может быть стационарным или передвижным, вертикальным или горизонтальным.

Шахтная

Это самое производительное и долговечное устройство. В поточной технике изделие транспортируется вертикально, обдуваясь тепловым агентом. После этого продукт попадает в камеру охлаждения.

Модульные конструкции изготавливаются по индивидуальным размерам и характеристикам. Как правило, они собираются под определенный объект, где требуется сушка зерна.

Газовая

Здесь возможен прямой или косвенный нагрев. Первый вариант обладает максимальным КПД (98%). Однако нагретый воздух, являющийся теплоносителем, содержит много примесей, которые могут снизить качество сырья. Если для процесса сушки используется теплообменник, качество топлива будет наивысшим. Теплообменник дает полное разделение продуктов горения и теплоносителя.

Электрическая

Двигатель, работающий на электричестве, приводит в движение камеру с зерном. Скорость задается вручную. Внутри расположена лампа инфракрасного излучения. Устройство удаляет влажность при низкой температуре (30-50°С). Так снижается риск возгорания.

В процессе работы техника не вырабатывает вредные отходы, а шум минимален. Безопасное функционирование позволяет оставить рабочий цикл без присмотра. Устройство можно использовать для обработки различных сортов и культур.

Критерии выбора сушилок для зерна

Чтобы купить зерносушилку высокого качества, необходимо учесть технические характеристики устройства.

Главный параметр зерносушилки – производительность. Модели компании KMZ Industries обрабатывают до 300 т/ч. Чем выше показатель, тем больший объем оборудование просушивает.

Зерносушилка работает на газу или на электричестве. Данное устройство очень энергозатратно, но модели KMZ Industries дают экономию до 15% газа и до 40% электричества.

Сушилка работает без выработки вредных выбросов. Для очистки установлена система аспирации, что позволяет снизить выброс пыли на 87,85%. Так, обеспечивается безопасная эксплуатация (пыль быстро загорается). Уровень шума не превышает 48 дБ, поэтому устройство можно использовать рядом с населенными пунктами.

Наличие системы аспирации позволяет сушить любые виды зерен. Некоторые культуры, например, рапс и семечки, в процессе обработки выделяют много пыли.

Зерносушилки KMZ Industries оснащены системой безопасности: датчики перегрева и вибрации. Противопожарное устройство отключает сушилку, если внутренняя температура превышает 125°С. Так предотвращается возгорание.

Если турбовентиляторы засорились, увеличивается вибрация. Это фиксируют соответствующие датчики и сообщают пользователю о проблеме.