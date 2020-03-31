Полезные советы тем, кто учит английский

Как часто мы все слышим фразу: «Я готов начать путешествовать, но проблема в деньгах и плохом английском.»

Способы сокращения расходов на поездки многократно описаны, так что пришло время поговорить о языке. Как же эффективно выучить язык, который полезен во время путешествий?



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Осведомленное понимание цели и регулярные упражнения

Независимо от выбора способов изучения, решающее значение имеет осознание цели, ради которой мы хотим хорошо овладеть иностранным языком. Почему вы хотите овладеть им? Какую пользу принесет вам этот новый навык? Как и где вы будете применять новые знания? Представьте себе конкретные ситуации, в которых вы используете новый язык. А такие сайты как speechyard помогут достигнуть поставленной цели.

Приложение для смартфона

Как оказалось, освоение азов занимает всего 15 минут в день, или даже более короткое время. Приложение для смартфона поможет сохранять регулярность и следить за прогрессом. Мы можем учить английский язык дома или любом другом месте. Это эффективный метод, который всегда под рукой, где бы вы ни находились и когда бы вы ни поняли, что хотите учиться.

Благодаря диалогам, основанным на повседневных коммуникативных ситуациях, мы сразу же погружаемся в язык, чтобы с самого начала активно им пользоваться. Благодаря записям с носителями языка и функциям распознавания речи мы можем быстро освоить произношение новых слов.

Смотрите контент на английском

Сказки, как правило, с более простым словарным запасом, создают хорошие условия для начинающих. Если ваш уровень низкий, не стесняйтесь смотреть сказки, рассчитанные на самых маленьких. Здесь, помимо использования простых фраз, они обычно произносятся немного медленнее и точнее.



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Слушайте

Несмотря на то, что предыдущий пункт очень сильно связан со слухом, он также включает зрение. Мы можем дополнить этот пункт всевозможными программами, трансляциями, подкастами на английском языке. Рекомендуем использовать любое бесплатное приложение для прослушивания подкастов на вашем телефоне и подписки на те каналы, которые связаны с интересующей вас темой. Уровень английского языка значительно повысится. Можно совершенствовать языковые навыки в свободное время, выполняя работу дома или катаясь на велосипеде.

Чтение

Наблюдение и прослушивание должны быть приоритетом в обучении. Однако, не стоит пренебрегать чтением. Как и в случае с сериалами и фильмами, стоит подогнать уровень языка, используемого в них, под свои нужды. Но давайте не будем останавливаться на уровне, где мы уже все понимаем. Давайте поднимем планку, чтобы ум тоже стимулировался к обучению.

Сначала выберите более простое содержание и формы. Меньше сказок для детей. После того, как Вы лучше освоили язык, комбинируя различные методы обучения, постарайтесь адаптировать чтение к темам, которые вас интересуют. Обучение всегда работает лучше, когда мы читаем, слушаем, говорим о том, что действительно нас интересует.

Общайтесь

Возможность поговорить на английском языке предоставляется не только при выезде за границу. Вокруг вас есть люди, которые в разной степени знают иностранный язык. Предложите кому-нибудь из близких время от времени переключиться на английский язык. Те же разговоры, что и на русском, переключите на английский.



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Не отчаивайтесь, если другие вас поправляют. Это важный элемент процесса приобретения новых знаний. Когда вы совершаете ошибку, не ждите готовых решений, подсказок. Но не фокусируйтесь на ошибках. Оцените ваши достижения. Подчеркните их. Наградите себя за них. Ведь вы делаете то, что принесет вам не только более высокую самооценку, но и практические навыки. Помните, что каждый усваивает знания в своем темпе. Упорно идите к своей цели и у вас все получится.