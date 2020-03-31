На треть снизили стоимость элитной недвижимости собственники в марте 2020

Элитная недвижимость дешевеет в 2020 году

В консалтинговой компании Knight Frank c начала марта зафиксировано увеличение количества предложений от собственников вилл и апартаментов с дисконтами до 30%

Собственники элитной жилой недвижимости в марте снизили цены на ее продажу примерно на треть, сообщила в понедельник пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank.

«В Knight Frank c начала марта зафиксировано увеличение количества предложений от собственников вилл и апартаментов с дисконтами до 30%, преимущественно во Франции и Италии. Многие объекты были анонсированы ранее, но сейчас приобрели статус «срочной продажи». Как и в России, за границей растет спрос на загородное жилье, особенно в Лондоне и Нью-Йорке, тогда как на Кипре резко возрос спрос на виллы и элитные апартаменты в аренду в связи с закрытием отелей», — говорится в сообщении.

По словам директора по зарубежной недвижимости Knight Frank Марины Шалаевой, к элитным объектам недвижимости есть интерес у ультрахайнетов (мультимиллионеров, состояние которых превышает 30 млн долларов — прим. ТАСС). Также крупные институциональные инвесторы мониторят страны, которые предлагают наибольшее снижение цены для жилой и коммерческой недвижимости.

По прогнозам Knight Frank, в перспективе трех-пяти лет зарубежная недвижимость станет доходной инвестицией. Девелоперы устраивают для клиентов онлайн-просмотры, также покупатели дистанционно консультируются с юристами. В компании отметили, что сегодня дистанционные сделки популярны в целях участия в иммиграционных программах стран Карибского бассейна.

Источник: ТАСС