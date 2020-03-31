Штрафы от 15 до 1 млн рублей за нарушение карантина одобрила Госдума

Если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему изначально грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей

В Государственной Думе идет работа по противодействию распространению коронавируса

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан до 300 тыс. рублей за нарушение карантинного режима.

Согласно поправкам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Источник: ТАСС