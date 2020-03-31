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Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков в условиях сложной ситуации создали в России

22:12 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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Позвонив на него, заемщики смогут узнать о мерах помощи, которые они могут получить. Важно сделать так, чтоб каждый заемщик понимал, на что он может рассчитывать, оказавшись в сложной жизненной ситуации.

Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков в условиях сложной ситуации создали в России
Кроме звонка на бесплатную горячую линию по номеру 8 (800) 700-56-77, получить интересующую ипотечных заемщиков информацию можно на сайте

Интересующую информацию можно узнать на сайте спроси.дом.рф или по телефону 8 (800) 700-56-77
Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков в условиях сложной экономической ситуации и распространения коронавируса создали в России, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

«В ходе наблюдательного совета компании ДОМ.РФ на прошлой неделе было принято решение о создании такого информационного центра. Позвонив на него, заемщики смогут узнать о мерах помощи, которые они могут получить. Важно сделать так, чтоб каждый заемщик понимал, на что он может рассчитывать, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Особенно этот вопрос актуален в текущих экономических реалиях», — приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Кроме звонка на бесплатную горячую линию по номеру 8 (800) 700-56-77, получить интересующую ипотечных заемщиков информацию можно на сайте спроси.дом.рф.

Источник: ТАСС

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