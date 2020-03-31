Выдать документ или служебное удостоверение о работе во время карантина обязаны работодатели подчиненным в Бердске

Все работники должны иметь при себе документы, свидетельствующие о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

На работу можно ходить только со специальным документом от работодателя

Губернатор Андрей Травников утвердил нормы социального дистанцирования на территории Новосибирской области. Новые правила, исполнение гражданами которых будет препятствовать распространению коронавирусной инфекции в нашем регионе, вступают в силу в 20.00 31 марта. О подписании соответствующего постановления «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» №48 губернатор заявил на внеочередном заседании правительства региона.

В соответствии с ранее принятыми решениями, в частности с постановлением правительства Новосибирской области от 18 марта №72 «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», сегодня постановлением Губернатора Новосибирской области были приняты дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

— Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Второе. Предписывается не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту или от места работы в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта №762-р, распоряжением Правительства Новосибирской области от 30 марта № 98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости, — подчеркнул Андрей Травников.

Исключение также составляют передвижение по территории Новосибирской области, в случае, если оно непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе — оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следование жителей области к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг; выгула домашних животных, на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и выноса отходов до ближайшего места их накопления.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности, и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения также не распространяются на руководителей и сотрудников госорганов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти региона, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Все перечисленные лица должны иметь при себе служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

Кроме того, органам государственной власти, местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан предписано обеспечить соблюдение гражданами, в том числе их работниками, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях, и помещениях в них, и на соответствующих территориях, включая прилегающую территорию.

Введённые дополнительные меры действуют до 24.00 5 апреля 2020 года.