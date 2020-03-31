Кнопки лифта — 2% от опасности подхватить коронавирус. Но протирать их хлоркой заставит УК власть Бердска

Намного больше угроза подцепить инфекцию в магазинах. Старики и дети должны сидеть дома. При выходе из квартиры бердчанам стоит надеть перчатки, советует вице-мэр Владимир Захаров

Чтобы не подхватить инфекцию, лучше не касаться поверхностей в общественных местах голыми руками

Дезинфицируют ли управляющие компании кнопки в лифте многоэтажных домов в Бердске? Такой вопрос задали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

По словам вице мэра про строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, есть его устные рекомендации управляющим компаниям проводить постоянную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов, в том числе и кнопок лифта. Письменных распоряжений пока нет, но этот вопрос прорабатывается, отметил Владимир Захаров. И вопрос о дезинфекции кнопок, в первую очередь, нужно адресовать УК, обслуживающей многоквартирный дом, подчеркнул Захаров.

Как отметил вице-мэр, лифт в подъезде — это еще не самое опасное место, где можно подхватить инфекцию.

— Люди идут в магазины, берут тележки и корзинки, и это гораздо опаснее, чем коснуться пальцем кнопки лифта. А ведь на кнопку в лифте можно надавить и костяшкой пальца. У нас в другом проблема. Людей просят сидеть дома, а они ходят по магазинам, причем, часто вместе с детьми. Ездят на общественном транспорте. Правда, салоны автобусов уже начали дезинфицировать. Если бердчане хотят защитить себя, то должны соблюдать правила профилактики. Выходя из дома, надевать тканевые перчатки. И в них касаться кнопки лифта, дверных ручек, корзин и тележек в магазинах. Можно носить с собой влажные салфетки и при надобности протирать руки. Никто не думает о том, что он идет в магазин и набирает яблоки голыми руками. А ведь их уже кто-то касался. Конечно, будут УК протирать кнопки в лифтах, но более важное — это безопасное посещение тех же магазинов. Сколько раз в день протираются ручки тележек и корзинок в магазинах? Кто и сколько раз брался за упаковку с продуктами? Кнопки в лифтах — 2% от опасности подхватить инфекцию. В подъезде ходит только определенное количество народа. А в магазинах — тысячи, и неизвестно, нет ли среди них человека, прилетевшего из-за границы с инфекцией, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Старики должны сидеть дома. Родные принесут им продукты и все необходимое. Все решается. Дети должны сидеть дома, а не бродить по улицам. Ходит только тот, кто занят на непрерывном производстве, подчеркнул Захаров. На карантине не нужно ходить друг к другу в гости, лучше общаться по телефону.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рекомендовал управляющим компаниям проводить уборку подъездов с дезинфицирующими средствами. Если это не происходит, нужно обращаться в УК с жалобой.

По словам руководителя УК «Лига» Ирины Долгачевой, уборка подъездов обслуживаемых домов их компании всегда проводится с дезинфицирующими средствами. Но в связи с угрозой коронавируса произошли и некоторые изменения. Теперь обеззараживают дверные кнопки в лифтах, ручки мусоросборных камер.

В ГК «Вымпел Сервис» на фоне угрозы коронивируса специалисты ведут с жителями разъяснительную работу. Особенно с людьми старшего поколения, которое по медицинским заключениям более подвержено вирусу, рассказывают, как себя вести, что делать. Что касается уборки подъездов, то она проводятся по регламенту, с обязательным использованием дезинфицирующих средств.

Уборка подъездов в домах, находящихся на обслуживании «Сибирского стандарта», происходит с применением дезинфицирующих средств, и за этим строго следят.

— Мы даже дали команду усилить концентрацию растворов, которыми пользуются при мытье, — отметил руководитель УК «Сибирский стандарт» Федор Седов.