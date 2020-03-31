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Цены на жилье могут упасть к лету в России

22:01 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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По мнению участников рынка, чем дольше продлится пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, тем сильнее будет снижаться покупательская способность населения и спрос на квартиры.

Цены на жилье могут упасть к лету в России
По данным издания, они могут опуститься на 10-20% в среднем по стране

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране. Об этом во вторник пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов.
Как сообщает издание, в Москве и Санкт-Петербурге ожидается падение цен на 10-15%. По оценкам экспертов, спрос может упасть уже в апреле, снижение цен ожидается к лету.

«Из-за снижения покупательной способности населения и роста безработицы очевидно, что и продавцам вторичной недвижимости, и девелоперам придется уменьшать стоимость квартир. Вероятно, цены упадут уже к лету», — сообщил изданию руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Кроме того, по мнению участников рынка, чем дольше продлится пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, тем сильнее будет снижаться покупательская способность населения и спрос на квартиры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС

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От редакции

Упадут цены, как считаете?

Гость, 01 апреля 2020 00:36
УУУУУРААААА наконец то хорошие новости.

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